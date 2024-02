In Accademia il primo appuntamento di pugilato per i cadetti dell'Asd Accademia Militare

Domenica 25 febbraio l’Accademia Militare ha ospitato, per la prima volta all’interno delle proprie strutture sportive, una riunione pugilistica che, organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “Esercito-Accademia Militare” - con il patrocinio della Federazione Pugilistica Italiana e del Comune di Modena - ha permesso al gruppo sportivo dell’Istituto militare, con i suoi 7 frequentatori, di potersi confrontare con altrettanti atleti provenienti dalle diverse realtà pugilistiche presenti sul territorio, come Accademia pugilistica Modenese, boxe Campogalliano e Ghirlandina Boxe.

L’evento, improntato alla massima correttezza sportiva e condotto nel pieno rispetto di tutti i regolamenti federali, ha consentito di far emergere tutte le potenzialità dei frequentatori dell’Accademia Militare, vincendo 6 dei 7 incontri disputati, ricevendo il plauso degli ospiti presenti e dei membri della giuria Federale intervenuta.

Oggi gli Allievi dell’Accademia Militare, anche grazie al prezioso supporto fornito dall’ASD Esercito, hanno l’opportunità di confrontarsi continuamente con molteplici società locali incrementando ulteriormente la loro già elevata preparazione psicofisica.

In Accademia Militare l’organizzazione dell’attività sportiva, come condizionamento fisico, prevede la condotta a fianco di attività sportive individuali obbligatorie, come allenamento funzionale (ginnastica), nuoto, pugilato, equitazione, tiro sportivo e Metodo di Combattimento Militare, una serie di attività sportive opzionali, sia individuali che di squadra, come pallavolo, basket, scherma, atletica, pesistica olimpica, nuoto, pugilato, equitazione, tiro sportivo e rugby.

I tecnici Patrizia Pilo e Antonio Coppola, con il Col. Raul Gariano, si sono impegnati a organizzare questa prima manifestazione pugilistica nella stessa Accademia Militare, sperando che possa diventare un appuntamento ricorrente.