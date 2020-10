Matelica Modena 2 - 1 | Sconfitta per i canarini che terminano in nove

Esce sconfitto il Modena dalla trasferta giocata contro il Matelica. Dopo essere passati in vantaggio dopo pochi minuti, i canarini subiscono velocemente il pareggio e costretti a giocare in inferiorità numerica dal 20', perdono giocando comunque con un buon carattere. Nel finale i gialloblù sono addirittura in nove.

IL MATCH - Buona partenza dei canarini che spingono nei primi minuti e creano buone occasioni già al 3' con Bearzotti che dalla destra crossa al centro dell'area per Castiglia che però calcia malissimo alto sopra alla traversa da buona posizione. Il vantaggio del Modena arriva al 5': corner di Tulissi dalla destra e sugli sviluppi arriva Scappini che di testa la mette in rete e sembra tutto in discesa per i gialloblù. La reazione dei padroni di casa arriva velocemente e all'11' si torna sul pareggio quando su corner salta Balestrero che di testa batte Gagno. La partita sembra in equilibrio fino a quando, al 20', Pergreffi viene espulso con un rosso diretto per un fallo su un avversario a palla lontana e per il Modena si mette male con davanti ancora oltre settanta minuti da giocare in inferiorità numerica. Mignani prova a ridisegnare la squadra, inserendo Zaro al posto di Scappini e Costantino al posto di Tulissi. Al 42' ancora la sfortuna si abbatte sui canarini: dopo una serie di rimpalli che favoriscono il Matelica, Volpicelli tira forte dal limite e colpisce Zaro che devia spiazzando Gagno e arriva così il vantaggio della squadra di Colavitto. Prova comunque a raddrizzarla il Modena prima dell'intervallo con una bella rovesciata di Spagnoli che termina fuori di poco. Nella ripresa entra in campo con buona determinazione la squadra di Mignani che nei primi minuti costringe la squadra di casa nella propria metà campo. Al 53' ci prova Spagnoli di testa, ma il pallone termina fuori. A tirare in porta sono poi Mignanelli e Monachello, ma trovano sempre Cardinali ad opporsi. Il Modena rischia qualcosa e all'88' rimane addirittura in nove uomini dopo l'espulsione di Mignanelli che perde palla e poi commette una brutta entrata alle spalle di Franchi.

MATELICA (4-3-3): Cardinali; Fracassini, De Santis, Cason, Di Renzo; Pizzutelli (56′ Barbarossa), Bordo, Balestrero (74′ Peroni); Volpicelli (74′ Franchi), Leonetti (63′ Rossetti), Moretti. A disp.: Martorel, Puddu, Santamarinanova, Baraboglia, Magri, Masini, Ruani, Maurizii. All.: Colavitto

MODENA (4-3-1-2): Gagno 5.5; Bearzotti 6.5, Milesi 5.5, Pergreffi 4, Mignanelli 4; Muroni 6 (46′ Davì 6), Gerli 5.5, Castiglia 5.5 (63′ Sodinha s.v.); Tulissi s.v. (28′ Costantino 6 – 63′ Monachello s.v.); Spagnoli 5.5, Scappini 6.5 (21′ Zaro 5). A disp.: Narciso, Chiossi, Ingegneri, Varutti, Laurenti, Prezioso, Abiuso. All.: Mignani

ARBITRO: sig. Kumara di Verona

RETI: 5′ Scappini, 11′ Balestrero, 42′ Volpicelli

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

NOTE: ammoniti Pizzutelli, Castiglia, Davì. Espulsi Pergreffi, Mignanelli.