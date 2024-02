Pentathlon moderno, Matteo Gozzoli secondo al Trofeo Nazionale U19

Argento per il 17enne modenese Matteo Gozzoli, atleta della Sweet Team Modena, al Trofeo Nazionale di Pentathlon U19, svoltosi il 23 e 24 febbraio scorso presso il Centro di Preparazione Olimpica di Montelibretti. Un risultato decisamente positivo per il pentatleta modenese, che – tra l’altro – ha vinto il torneo di scherma con 257 punti. Per lui anche un ottimo secondo tempo nei 200 stile libero a nuoto e nel laser run, dove conferma le sue particolari doti da mezzofondista.

Per la prima volta in Italia, gli atleti hanno affrontato anche la nuova 5^ disciplina ad ostacoli, gara in cui Matteo Gozzoli si era già cimentato a livello internazionale lo scorso anno agli Europei e Mondiali di categoria. Nel weekend ha migliorato di ben 3 secondi il suo record personale, fermando il cronometro a 32’’45.

Il positivo risultato conseguito nel weekend, insieme al 12° posto ai Campionati Senior del 10 e 11 febbraio scorso, gli è valso la convocazione per la European Cup U19, che si terrà dal 22 al 25 marzo 2024 a Leiria in Portogallo.