Volley, Green Warriors Sassuolo perde contro Vallefoglia: si deciderà tutto in Gara 3

Hanno perso ieri sera le neroverdi in Gara 2 contro la Megabox Vallefoglia. Il match di semifinale promozione è terminato per 3-1 in favore delle marchigiane che questo pomeriggio gioveranno in casa Gara 3 al termine della quale si saprà chi accederà alla finale. Gara 1 era terminata con lo stesso punteggio ma in favore della Green Warriors che per la prima volta è arrivata a giocarsi i play off e darà tutto questo sera per poter continuare il sogno.