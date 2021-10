Calcio giovanile: a Medolla il primo memorial “Daniele Riccò”

Si è svolta nei giorni scorsi a Medolla la prima edizione del Memorial “Daniele Riccò”, torneo di calcio giovanile riservato ai bambini classe 2011/2012 e organizzato dall’AC Medolla, con i giovani atleti di casa che hanno potuto sfidare i pari età di Juventus, Modena, Bologna, Sassuolo e Spal. A vincere è stata la Juventus, ma mai come in questa occasione il risultato calcistico è l’ultima cosa che conta, rispetto al clima di festa che si è respirato in campo e fuori, sicuramente agevolato dall’ottima organizzazione, che ha gestito grazie all’aiuto di una squadra di volontari anche lo stand gastronomico.

A prendere la parola, prima di premiazioni e foto di rito, Virgilio Tassinari e Lorenzo Bonini dell’AC Medolla, che hanno poi lasciato la parola all’assessore allo Sport del Comune di Medolla Stefano Bonfatti, a Simone Alberici e Dorindo Sanguanini, rispettivamente presidente e vicepresidente regionale FIGC. “Un evento gestito in maniera perfetta, grazie all’impegno di tante persone – ha sottolineato l’assessore Bonfatti, portando il saluto dell’amministrazione comunale – che ha ricordato nel modo migliore la figura di Daniele, un volontario che ha dedicato non solo il proprio tempo, ma anche la propria preziosa competenza al servizio dello sport”.