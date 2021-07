Memorial Fontana, torna il tennis internazionale al Club La Meridiana

Domenica e lunedì mattina le qualificazioni. Dal 5 pomeriggio via al tabellone principale

Via Adriano Fiori, 23

E’ tutto pronto per l’inizio del 37esimo Memorial Fontana, 1° Trofeo Ale Spa, Torneo Internazionale maschile di singolo e doppio Futures ITF con Montepremi da 25mila Dollari. Il grande tennis torna sui campi in terra rossa del Club La Meridiana di Casinalbo (Formigine - Modena) da domenica 4 a sabato 10 luglio.

Si parte domenica, 4 luglio, con il tabellone delle qualificazioni: 32 gli atleti in campo. Domenica, con inizio dalle ore 10, si giocheranno 16 partite di singolare su 4 campi.

I “vincenti” torneranno in campo poi nella giornata di lunedì: si comincerà sempre intorno alle 10 del mattino con 8 incontri che qualificheranno altrettanti giocatori al tabellone principale. E il main draw del Memorial Fontana – 1° Trofeo Ale Spa scatterà da lunedì pomeriggio.

Si annuncia spettacolo e tennis di assoluta qualità fin dalla giornata di domenica: un’occasione unica per ammirare dal vivo giovani talenti e per scoprire magari i campioni di domani.

Tanti gli atleti italiani subito in campo nelle qualificazioni, tra questi anche due modenesi: Leonardo Taddia del Tennis Modena e Federico Marchetti dello Sporting Sassuolo. Già inserito nel tabellone principale invece Luca Parenti del Club La Meridiana.

L’ingresso al Club La Meridiana, nel rispetto delle norme vigenti legate alla sicurezza, è libero e gratuito per assistere a tutti gli incontri tutti i giorni durante il torneo.

Gli orari di gioco, qualunque variazione e tutte le informazioni sulla competizione saranno disponibili sul web all’indirizzo www. clublameridiana.it