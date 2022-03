Campionati regionali CAE, la vetta al Cimone Ski Team

Una tre giorni di gare - Memorial Pollacci - per le categorie Ragazzi e Allievi con varie discipline sponsorizzati da Parmigiano Reggiano, che ha dato il nome al circuito.

Nella classifica delle squadre Cimone Ski Team (11557 punti) e Sestola (10713 p.) conquistano le prime due posizioni riconfermandosi i due Sci Club più forti della Regione, seguiti dallo Schia Monte Caio (4721 p.) sul terzo gradino del podio. A seguire il Val Carlina, il Montenuda, il Cerreto, il Razzolo, lo Sci Club 21, il Prato Monte Spilla, il Fanano 2001 e l’Alto Reno.

Tutte le gare si sono svolte sulla pista Due e sono state organizzate dalla stazione sciistica del Cerreto Laghi.

La prima gara che ha visto impegnati Ragazzi e Allievi è stata un Super G che si è disputato venerdì 11 marzo in un’unica manche che seguiva a un primo giro di prova. Sabato 12 è stata la volta di un Gigante per poi chiudere i giochi con lo Slalom di domenica 13.

I campioni regionali di Super G per il 2022 sono: Marta Fiocchi (sc Val Carlina) e Riccardo Rossi (sc Schia Monte Caio) per la categoria Ragazzi, Angelica Guerri e Matteo Seghi (sc Sestola) per la categoria Allievi.

Per la specialità Gigante: Romina Chiarugi (Cimone Ski Team) e Alberto Barbolini (sc Montenuda) per la categoria Ragazzi, Margherita Saccardi (sc Schia Monte Caio) e Andrea Passino (Cimone Ski Team).

Infine nella disciplina dello Slalom: Sofia Brizzi (sc Val Carlina) e Riccardo Rossi (sc Schia Monte Caio) per i Ragazzi, Margherita Saccardi (sc Schia Monte Caio) e Matteo Seghi (sc Sestola) per gli Allievi.

Tutte le gare si sono svolte in ottime condizioni di neve e di meteo e nel clima accogliente della località sciistica reggiana. I risultati ottenuti dagli atleti nelle tre gare, insieme alle altre gare regionali della stagione, hanno contribuito a selezionare gli atleti della nostra regione che parteciperanno ai Campionati Italiani previsti per la prossima settimana all’Abetone.

Si tratta di Romina Chiarugi, Alice Antoni, Mirko Masetti e Andrea Sancassani del Cimone Ski Team, Sofia Brizzi, Marta Fiocchi e Leone Degli Esposti del Valcarlina, Adele Ciuffardi e Alice Bianchi del Cerreto Lago, Riccardo Rossi dello Schia Monte Caio, Alberto Barbolini del Montenuda e Giacomo Nanetti del Sestola per la categoria Ragazzi.

Angelica Guerri, Martina Pirozzi, Matteo Seghi e Alessandro Tintorri del Sestola, Emma Fattori, Andrea Passino, Leonardo Giorgione e Gabriele D'Arpe del Cimone Ski Team, Margherita Saccardi, Federico Squeri e Diego Contini dello Schia Monte Caio, Giorgia Fiocchi ed Eleonora Sardu del Valcarlina e Damiano Arrighi del Montenuda per la categoria Allievi.

Podi e premiazioni di venerdì 11 marzo

Ragazzi Femm.: 1° Marta Fiocchi (sc Val Carlina), 2° a parimerito Sofia Brizzi (sc Val Carlina) ed Emma Guglielmi (sc Val Carlina), 4° Romina Chiarugi (Cimone Ski Team) 5° Adele Ciuffardi (sc Cerreto Lago).

Ragazzi Masc.: 1° Riccardo Rossi (sc Schia Monte Caio), 2° Leone Degli Esposti Mazzoni, 3° Alberto Barbolini (sc Montenuda), 4° Giacomo Nanetti (sc Sestola), 5° Mirko Masetti (Cimone Ski Team).

Allievi Femm.: 1° Angelica Guerri (sc Sestola), 2° Margherita Saccardi (sc Schia Monte Caio), 3° Giorgia Fiocchi (sc Val Carlina), 4° Emma Fattori (Cimone Ski Team), 5° Eleonora Sardu (sc Val Carlina).

Allievi Masc: 1° Matteo Seghi (sc Sestola), 2° Federico Squeri (sc Schia Monte Caio), 3° Andrea Passino (Cimone Ski Team), 4° Daminano Arrighi (sc Montenuda), 5° Leonardo Giorgione (Cimone Ski Team).

Podi e premiazioni di sabato 11 marzo

Ragazzi Femm.: 1° Romina Chiarugi (Cimone Ski Team), ), 2° Sofia Brizzi (sc Val Carlina), 3° Emma Guglielmi (sc Val Carlina), 4° Adele Ciuffardi (sc Cerreto Lago).

5° Eleonora Valdiserri (sc Alto Reno).

Ragazzi Masc.: 1° Alberto Barbolini (sc Montenuda), 2° Leone Degli Esposti Mazzoni, 3° Andrea Sancassani (Cimone Ski Team) , 4° Giorgio Maggiali (sc Montenuda), 5° Jacopo Benigni (sc Sestola).

Allievi Femm.: 1° Margherita Saccardi (sc Schia Monte Caio), 2° Angelica Guerri (sc Sestola), 3° Vittoria Fabbri (Cimone Ski Team), 4° Eleonora Sardu (sc Val Carlina), 5° Martina Pirozzi (sc Sestola).

Allievi Masc: 1° Andrea Passino (Cimone Ski Team), 2° Matteo Seghi (sc Sestola), 3° Leonardo Giorgione (Cimone Ski Team), 4° Federico Squeri (sc Schia Monte Caio), Diego Contini (sc Schia Monte Caio).

Podi e premiazioni di domenica 13 marzo

Ragazzi Femm.: 1° Sofia Brizzi (sc Val Carlina), 2° Alice Bianchi (sc Cerreto), 3° Emma Guglielmi (sc Val Carlina), 4° Marta Fiocchi (sc Val Carlina), °5 Bianca Cuoghi (sc Sestola).

Ragazzi Masc.: 1° Riccardo Rossi (sc Schia Monte Caio), 2° Mirko Masetti (Cimone Ski Team), 3° Jacopo Benigni (sc Sestola), 4° Andrea Sancassani (Cimone Ski Team), 5° Giacomo Nanetti (sc Sestola).

Allievi Femm.: 1° Margherita Saccardi (sc Schia Monte Caio), 2° Giorgia Fiocchi (sc Val Carlina), 3° Martina Pirozzi (sc Sestola), 4° Vittoria Fabbri (Cimone Ski Team), 5° Gaia Minelli (sc Sestola).

Allievi Masc: 1° Matteo Seghi (sc Sestola), 2° Leonardo Giorgione (Cimone Ski Team), 3° Federico Squeri (sc Schia Monte Caio), 4° Francesco Tintorri (sc Sestola), 5° Giorgio Schiaffino (sci Club 21).

Maria Vittoria Meletti