Memorial Marco Rustichelli: al Club Giardino di Carpi in tanti per la quarta edizione

Week end di tennis al Club Giardino di Carpi dove, per il 4° anno, si è svolto il Memorial Marco Rustichelli, un’iniziativa di sport e amicizia in ricordo di una persona sempre disponibile, corretta e gentile. "Per molti - commenta il Presidente del Club Giardino Daniele Arletti - anni Marco ha rappresentato un perno della vita sociale del Club, con decine di tornei organizzati, soprattutto di tennis, il suo sport più amato".

"Un ricordo, il suo, ancora assai vivo nel cuore di chi frequenta il Club, come dimostra la numerosa partecipazione, sia maschile che femminile, in quello che è divenuto quasi un torneo sociale”, ha chiuso Arletti. Il torneo si è svolto nella modalità doppi, con 4 squadre (Francia, Germania, Spagna e Italia, con la vittoria finale di quest'ultima) composte da 12 persone, oltre a tutte le riserve che hanno giocato. Il torneo ha rappresentato anche l'occasione per una raccolta fondi in favore di AMO - Associazione Malati Oncologici di Carpi.