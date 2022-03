Da Formigine agli Internazionali BNL d’Italia: alla Meridiana il “Memorial Stefano Antichi” tappa per le qualificazioni dei femminili di Roma

Il Club La Meridiana di Casinalbo di Formigine si conferma come una delle realtà di riferimento del panorama tennistico provinciale, regionale e nazionale, grazie al livello delle competizioni che è in grado di ospitare. Nei prossimi giorni, in particolare, sarà il momento della tredicesima edizione del “Memorial Stefano Antichi”, in programma da sabato 2 a venerdì 15 aprile. Il torneo, riservato alle donne, permette anche a chi parte da un campo da gioco di periferia di sognare la partecipazione al Foro Italico per gli Internazionali BNL d’Italia di tennis. Un obiettivo certamente molto arduo che, grazie a questo torneo, potrebbe diventare realtà.

Il “Memorial Stefano Antichi”

Il torneo, nato per ricordare il fondatore, scomparso nel 2009, dell’azienda modenese Lasa Metalli, è valido infatti come qualificazione regionale dell’Emilia-Romagna per le atlete che ambiscono a entrare nel tabellone della manifestazione tennistica più importante del nostro Paese, gli Internazionali BNL d’Italia, in programma dal 2 al 15 maggio a Roma. Ma come funziona esattamente questo percorso? Le atlete che partecipano a tornei territoriali della Federazione Italiana Tennis TPRA (Tennis Ranking Players Amateurs), riescono tramite questi ultimi a qualificarsi per le fasi provinciali. Attraverso un’altra manifestazione provinciale si qualificano le giocatrici che accederanno alle fasi regionali; le finaliste passano al circuito nazionale da cui emergono i nomi che potranno entrare direttamente nel tabellone di qualificazione degli Internazionali BNL d’Italia. Questa formula, che ricorda quanto accade nel calcio nella Football Association Challenge Cup inglese, può così permettere a giocatrici fuori dalle classifiche ufficiali di arrivare a gareggiare al Foro Italico contro atlete affermate in ambito professionistico.

Dato che le iscrizioni si chiuderanno venerdì prossimo, 1° aprile, alle 12.00, non è ancora possibile definire il numero esatto delle tenniste in gara anche se si prevede che saranno oltre un centinaio. Ci sono comunque già segnali evidenti che confermano che il livello tecnico del “Memorial Stefano Antichi” anche per questa tredicesima edizione sarà ottimo. Spicca tra i nomi delle tenniste già iscritte quello di Stefania Rubini, di classifica 2.1, tesserata per la Canottieri Casale Monferrato e che ha già vinto questa manifestazione nel 2017. Con ogni probabilità sarà lei a ricoprire il ruolo di prima testa di serie nel tabellone. È importante evidenziare anche la presenza di Carlotta Moccia, con classifica 2.4, tesserata per l’associazione tennis Triestino; la modenese e socia del Club La Meridiana, Giulia Guidetti, con classifica 2.5, tesserata per il Circolo Tennis Reggio Emilia; Francesca Dell’Edera, 2.5, tesserata per l’associazione Angiulli (BA) e Irene Riva, 2.5 tesserata per il Presidente Parma. Il quadro completo sarà disponibile solo a partire dalla giornata di venerdì, quando gli ufficiali di gara della F.I.T., Andrea Rinaldi, Stefano Sacchi, Paolo Verzani e Giampaolo Zoboli coadiuvati dai tecnici del Club La Meridiana, andranno a definire i tabelloni di gara.

«Questa tipologia di competizione è unica in Italia - introduce il direttore del Club La Meridiana, Elio Agnoli - perché riesce, allo stesso tempo, a essere di livello sia nazionale che internazionale. L’originale formula fa sì che in tutta Italia si arrivi a coinvolgere circa 15mila tenniste». Non sarà quindi un caso se al Club La Meridiana si vedranno in campo non solo atlete emiliano-romagnole, ma anche ragazze provenienti da fuori regione.

«Il tennis italiano e in particolare quello emiliano-romagnolo sta vivendo un momento molto positivo. Stiamo raccogliendo i frutti di un lavoro continuo e attento svolto in questi anni. Il Club La Meridiana si inserisce perfettamente in questo contesto di sviluppo quantitativo e soprattutto qualitativo. Il “Memorial Stefano Antichi” rappresenta un ottimo esempio anche della capacità organizzativa del club» – ha dichiarato Roberto Vitale vicepresidente del Comitato Regionale Emilia-Romagna.

La presentazione ufficiale del “Memorial Stefano Antichi” si è svolta questa mattina all’interno della villa del Club La Meridiana. Tra gli altri, erano presenti Andrea Bertucci ed Elio Agnoli rispettivamente presidente e direttore del Club, Simona Sarracino, Vicesindaco del comune di Formigine, l’Assessore allo Sport Marco Biagini, Roberto Vitale, vicepresidente del Comitato Regionale Emilia-Romagna e Alessandro Arginelli, direttore tecnico della scuola tennis del Club La Meridiana..

Tutte le informazioni sulla competizione saranno disponibili sul sito web del Club all’indirizzo www. clublameridiana.it