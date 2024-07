Gara di ultracycling con destinazione Capo Nord, parte l'avventura del carpigiano Michele Iacomino

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Il Sindaco Riccardo Righi, insieme all’Assessore Mariella Lugli e diversi appassionati, hanno salutato questa mattina alle ore 6.00 la partenza di Michele Iacomino, noto sportivo carpigiano, per una straordinaria impresa. Da Rovereto di Trento con altri 350 sportivi in direzione Capo Nord per la gara di ultracycling.

Il Sindaco ha donato poi a Iacomino una bandiera della Città da apporre sul manubrio della bici, una lettera e una bottiglietta di aceto balsamico da consegnare alle autorità norvegesi al suo arrivo. Righi ha dichiarato: “Con questa straordinaria impresa, Michele porta un po’ di Carpi e della sua comunità fino a Capo Nord.”