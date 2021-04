Calcio, grande attesa per il Milan Junior Camp: quest'anno raddoppiano gli appuntamenti

Torna il Milan Junior Camp a Casinalbo dal 5 al 9 luglio, per cinque giorni all’insegna del divertimento organizzati da AL2 Sport presso il centro sportivo Gibellini. I Rossoneri confermano la programmazione sul territorio modenese e raddoppiano gli appuntamenti con una settimana di camp anche a Fanano dal 27 giugno al 3 luglio.

A coordinare il lavoro sul campo sarà un Direttore Tecnico AC Milan, coadiuvato da uno staff di tecnici selezionati con esperienza in ambito Milan tra camp e academy. Il responsabile del progetto Luca Amadessi lancia la terza edizione: “Dopo tanti mesi al chiuso, il nostro primo obiettivo è permettere alle famiglie di regalare una settimana di svago e divertimento ai propri figli all’aperto, in sicurezza e lontano dai monitor. Oltre a Casinalbo, dove nel 2019 abbiamo avuto quasi cento partecipanti, stanno già arrivando numerose iscrizioni anche per Fanano. Siamo fiduciosi e ottimisti per un’estate all’insegna del ritorno alla normalità”.

Nei momenti extra campo presenzieranno vari ospiti inerenti al mondo calcio. Nella scorsa edizione sono stati a disposizione dei partecipanti il giornalista Sky Marco Nosotti, l’ex capitano del Modena, nonché tifoso milanista, Armando Perna e giocatori della nazionale italiana calcio amputati.