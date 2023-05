Tre tappe in provincia di modena per i Milan Junior Camp estivi 2023

Casinalbo, San Michele e Fanano, sono queste anche quest’anno le località scelte per i Milan Junior Camp, che forti dei successi degli anni precedenti hanno già toccato quota 1000 fra Italia, Svizzera e Armenia. Sono cinque giorni all’insegna del divertimento e dello sport, organizzati da AL2 Sport che per la prima volta a giugno andrà anche in Armenia. I Rossoneri confermano la programmazione sul territorio modenese . Queste le date e ci sono ancora posti disponibili per i giovani tifosi rossoneri.

Il primo evento si terrà a Casinalbo di Formigine da 12 e 16 giugno, seguirà poi San Michele dei Mucchietti (Sassuolo) dal 19 al 23 giugno e infine Fanano (residenziale) dal 2 all'8 luglio.

A coordinare il lavoro sul campo sarà un Direttore Tecnico AC Milan, coadiuvato da uno staff di tecnici selezionati con esperienza in ambito Milan tra camp e academy.

Il responsabile del progetto Luca Amadessi conferma che ancora una volta oltre ai momenti prettamente calcistici, saranno organizzate altre attività come ad esempio corsi di inglese e momenti ludici. Nei momenti extra campo presenzieranno vari ospiti inerenti al mondo calcio. Nelle scorse edizioni sono stati a disposizione dei partecipanti il giornalista Sky Marco Nosotti, l’ex capitano del Modena Armando Perna e giocatori della nazionale italiana calcio amputati."

Per informazioni: 370.1582967, milancamp@al2sport.com. https://milancamp.al2sport.com/localita/