Pallanuoto, Sea Sub Modena si arrende 9-12 anche con il Lerici

Si è giocato a Bologna il recupero dell’ultima giornata di andata del girone 3 di serie B, ma anche in questa occasione la Sea Sub Modena esce sconfitta: 9-12 contro il Lerici Sport.

I Liguri partono forte e mettono in difficoltà sia la difesa che l'attacco dei Modenesi e il primo parziale si fissa sul 4-2 per i liguri. I due tempi centrali registrano il doppio pareggio 2-2 nonostante un rigore a favore di Modena, che avrebbe potuto riaprire la partita, parato dagli ospiti.

L'ultimo tempo con un parziale di 4-3 a favore del Lerici che infila un parziale di 0-2 negli ultimi 33” chiude la partita. Come la scorsa partita troppi goal subiti. L’alibi infortuni, visto che sono sempre 3 i titolari fuori uso, ha minato soprattutto la serenità del team geminiano. Fra 2 settimane il derby con la Reggiana.

5^ giornata Campionato Nazionale Serie B 2021

Sea Sub Modena vs. Lerici Sport 9-12 (2-4, 2-2, 2-2, 3-4)

Sea Sub Modena: Pederielli, Lorenzoni, Alessio, Spaziano 1, Montante 2, Ghelfi, Ruini, Calabrese 1, Sorbini 2, Lodi 1, Righetti 2, Pinotti, Cojacetto

All. Fantuzzi

Lerici Sport: Di Donna, Vangi, Biancardi, Sisti 3, Telara 1, Guenna, Virdis 3, Piscopo 1, Pietra 1, Tamburini 2, Avvenente 1, Buono, Melesca

All: Sellaroli

Arbitro: sig. Alessandroni

Piscina Stadio di Bologna

Superiorità numeriche: Sea Sub Modena 6/12 rigori 1/2 Lerici Sport 7/9 rigori 2/2