Modena Volley Academy, l'incontro con la giovane e ambiziosa Milano Volley

Non mancano le collaborazioni con Modena Volley Accademy, sempre attenta alle realtà più o meno vicine, soprattutto in questo momento molto complicato. Trovare nuovi legami e rappori è sicuramente un grande onore per le società, allenatori e giocatrici, per fare in modo che la pallavolo rimanga uno sport con forti rimandi al sociale, in un momento al quale la socializzazione manca un po' per tutti, e non solo nello sport. Trattiamo oggi della collaborazione con Club Milano Volley per quanto riguarda il volley al femminile.

Club Milano Volley - spiega Giovanni Cairone, socio fondatore, direttore tecnico e allenatore della prima divisione - nasce sulla base di un progetto inseguito da qualche anno, in connubio con il compianto Prof. Walter Rapetti, personaggio che ha portato la Milano del volley in Serie A. I tesserati, ad oggi, sono circa una novantina. Quest’anno abbiamo due prime divisioni e una seconda divisione femminile oltre a una Under 13 femminile ed una prima divisione maschile. Abbiamo cercato di allestire squadre che potessero competere in modo congruo alla divisione di competenza e il nostro obiettivo è quello di mettere l’atleta al centro e offrire un servizio anche sociale differente dalle altre realtà già presenti”.

Come ha reagito la società all’emergenza Covid-19? “Noi abbiamo avuto la possibilità di continuare finchè non c’è stata la chiusura totale della regione Lombardia – conclude Cairone -, questo perché possiamo lavorare in un centro sportivo separato dai complessi scolastici. Adesso stiamo cercando di tenere i gruppi più uniti possibili con videochiamate e seguendo i nostri atleti al massimo, inviando loro schede tecniche con programmi da svolgere a casa per tenersi in forma, nella speranza che si possa ripartire il prima possibile. Siamo molto fortunati perché alle spalle abbiamo sponsor solidi. La Federazione vuole far ripartire i campionati ad ogni costo e mi auguro che sia effettivamente così”.

Termina quindi la presentazione del progetto di Volley Academy con Milano, una grossa occasione di visibilità per tante giocatrici, sia per Modena, che per Milano, ma per tante altre società, in cerca di idee e progetti, per non farsi abbattere dal momento molto complicato per tutto il mondo, non solo quello sportivo, e soprattutto non solo quello ai massimi livelli.