Modena Badminton promosso in serie A, oggi incontro in comune

“La promozione in serie A è un risultato che ripaga tutta la società per gli sforzi di questi anni volti a costruire e organizzare un’attività che tiene insieme sport di base, coinvolgimento delle scuole e alto livello”. Lo ha affermato l’assessora allo Sport del Comune di Modena Grazia Baracchi ricevendo il Municipio, nel pomeriggio di lunedì 22 maggio, la società Modena Badminton.

Alcuni giorni fa, infatti, la società sportiva che ha la sede negli spazi della Polisportiva Gino Nasi si è classificata seconda nei playoff nazionali di serie B, disputati in Sardegna, posizione che le dà il diritto di partecipare, nella prossima stagione sportiva, al campionato di massima serie.

L’incontro istituzionale si è svolto in Sala di rappresentanza alla presenza dei dirigenti della società (il presidente Marco Tarabusi, la vice presidente e capo allenatrice Anizette Cabiles e il social media manager Nicholas Drakes) e di una rappresentanza della rosa e dello staff della prima squadra. Hanno partecipato all’iniziativa anche alcuni bambini e tecnici del settore giovanile.

“La vostra folta presenza qui oggi attesta la crescita e il radicamento del badminton a Modena - ha aggiunto l’assessora Baracchi - e per questo occorre ringraziare anche la professoressa Susanna Caselli, coordinatore scolastica regionale della Federazione italiana badminton, che per prima ha creduto in questo sport”. L’assessora, quindi, ha dato appuntamento a tutti fine giugno, quando la città ospiterà due eventi di richiamo nazionale: la quarta edizione del Torneo Grand Prix e l’ottava del Trofeo Città di Modena “e, come negli anni scorsi, sarà una festa dello sport”, ha concluso.

Al termine dell’incontro l’assessora ha donato alla società sportiva una targa su cui è riportata una frase di Nelson Mandela: “Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di ispirare. Esso ha il potere di unire le persone in un modo che poche altre cose fanno. Parla ai giovani in una lingua che comprendono. Lo sport può portare speranza dove una volta c’era solo disperazione”. Mentre Modena Badminton ha regalato all’Amministrazione comunale il volano – cioè la pallina che viene utilizzata per giocare nel badminton – utilizzato nello scambio finale della partita dei playoff di serie B che ha certificato la promozione in A della compagine modenese.