Modena Badminton sfiora la qualificazione ai playoff nazionali

Nelle giornate di sabato e domenica 12 e 13 marzo si sono svolti presso l’impianto della Polisportiva Gino Nasi il concentramento di serie B girone B valevole per la qualificazione ai play off nazionali che si svolgeranno a Catania dal 14 al 15 maggio 2022.

Quattro le formazioni coinvolte in questa giornata di campionato che ha visto la partecipazione della società Brescia Sport Più, Acqui Badminton, SS Lazio e i padroni casa Modena Badminton.

Organico di caratura internazionale per la società modenese che vede tra le sue fila la presenza di 2 atleti stranieri CHEPISHEVA, Mihaela Georgieva, POPIVANOVA, Tsevetina Spasova, (Bulgaria), il ligure PELLEGRINI, Michele oltre ai forti atleti modenesi GROTTI, Elisa, GROTTI, Massimo, Filippo TARABUSI e HANAI, Kakeru.

A seguito degli incontri di sabato la società emiliana e quella lombarda sono risultate a pari punti avendo rispettivamente sconfitto Acqui Badminton per 4-1 e la formazione laziale per 5-0.

Nella giornata conclusiva avvincente match, valevole per l’accesso ai Play Off, tra la squadra di casa e Brescia Sport Più che ha visto quest’ultima prevalere sui padroni di casa con il punteggio di 3-2. Decisivo l‘ incontro finale di doppio misto che ha visto la vittoria della coppia lombarda rappresentata da Sanyam SHUKLA (BS) (ex numero 40 della classifica mondiale) e Alice Kerry PELLIZZARI (BS) (numero 23 di Italia) contro i padroni di casa Michele PELLEGRINI (MO) Tsevetina Spasova POPIVANOVA (MO) con il punteggio di 20-22 21-12 21-13. Da sottolineare l’ottima prova dei due atleti casa (ancora under 17) Massimo Grotti e Filippo Tarabusi, schierati nella giornata di domenica dal coach giapponese Kakeru Hanai, che hanno dato filo da torcere ai più quotati avversari Nicolò Volpi (numero 9 italiano) nel singolare maschile e alla coppia Volpi- SHUKLA nel doppio maschile.

Il Presidente Marco Tarabusi si congratula con tutti gli atleti per il fair-play dimostrato in campo, ringrazia il Comune di Modena nella persona dell’assessore dello sport Grazia Baracchi per il prezioso supporto ed infine ci tiene ad elogiare l’impeccabile organizzazione affidata al vice presidente della società Anizette Cabiles. Per gli appassionati e non prossimo appuntamento a caratura nazionale dal 25 al 26 giugno presso il PalaPanini con l’8° edizione del GP di Modena che vedrà la partecipazione di oltre 200 atleti provenienti da tutta Italia.