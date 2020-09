Supercoppa di volley al Palapanini, come acquistare i biglietti limitati

Il 20 settembre alle 18 si giocherà la Semifinale di Supercoppa al PalaPanini, che vedrà protagoniste Modena e Perugia. L’accesso sarà consentito a 1216 persone, oltre allo staff. Ci sono norme stringenti da rispettare per garantire il distanziamento, ma sarà il rispetto di queste stesse norme che ci consentirà uno svolgimento, il più “normale” possibile, della stagione intera.

Per la prima volta la Semifinale di Supercoppa verrà giocata nelle sedi delle squadre partecipanti e per la prima volta organizzeremo un importante evento sportivo all’interno del PalaPanini senza aspettarci il tutto esaurito. Tutto questo per la prima volta.

"Quando abbiamo lanciato la campagna abbonamenti a giugno la Supercoppa era un evento lontano, non sapevamo come e se si sarebbe svolta e non era dunque inclusa nell’abbonamento al Campionato - piega la società canarina in una nota - Consapevoli che un criterio perfetto non esiste e che certamente qualcuno rimarrà scontento, abbiamo dovuto definire un metodo di selezione dei fortunati 1216 tifosi che assisteranno alla partita di domenica 20 settembre: abbiamo deciso di dare la precedenza a chi più di tutti ci ha supportato, i nostri abbonati che potranno acquistare il biglietto a 5€ (inclusi i costi di transazione e prelazione)"

I biglietti saranno acquistabili solo su Vivaticket.it o nei punti vendita Vivaticket:

da lunedì 14 alle ore 10 a mercoledì 16 settembre alle 23.59 potranno acquistare solo gli abbonati che hanno rinnovato l’abbonamento nella prima fase di prelazione o meglio entro il 5 Luglio.

Per effettuare l’acquisto gli abbonati dovranno essere in possesso della tessera abbonamento e inserire il numero del Codice di Accesso riportato dietro la tessera abbonamento in grassetto.

da giovedì 17 alle ore 10 a venerdì 18 settembre alle 23.59 potranno acquistare anche gli abbonati che hanno rinnovato l’abbonamento nella seconda fase di prelazione o sottoscritto nuove tessere successivamente al 5 Luglio.

da sabato 19 settembre alle ore 10.00 la vendita dei biglietti sarà aperta anche ai non abbonati al prezzo di 35€ (costi di prevendita e transazione esclusi)

Il biglietto sarà nominale e non cedibile a terzi.

Per tutti quelli che non potranno essere presenti al PalaPanini, la partita verrà trasmessa su Eleven Sports con alcune novità che speriamo avvicinino un po’ di più la squadra a tutti voi.

Ricordiamo agli abbonati di venire a ritirare il proprio codice di accesso al portale Eleven Sports.

Accrediti disabili - Modena Volley ha istituito un servizio gratuito di prenotazione per facilitare l’ingresso al palazzo ai portatori di handicap. Il servizio è rivolto ai tifosi disabili che abbiano un’invalidità comprovata al 100% e che necessitino di assistenza continua.

In base alla deroga concessa dalla Regione Emilia Romagna per l’accesso all’impianto di gioco, la società comunica che sono a disposizione numero 8 postazioni per carrozzine, con annesso numero 8 posti per accompagnatori, le richieste di accredito dovranno essere inviate dalle ore 9.00 di lunedì 14.09.2020.

Tutte le info su norme di comportamento e accesso al PalaPanini saranno disponibili online sul sito ufficiale modenavolley.it all’indirizzo: https://www.modenavolley.it/ news/modena-volley/semifinale- di-supercoppa-chi-entra-e- come/