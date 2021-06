Calcio, Modena: in attesa dell'allenatore cominciano le prime mosse di mercato

Comincerà a prendere forma nei prossimi giorni il nuovo Modena che sarà costruito da Vaira, in arrivo a Modena giovedì per la presentazione alla stampa, ma già al lavoro per mettere in piedi la squadra che nella prossima stagione dovrà tentare di nuovo la promozione in Serie B. Alcune scelte sono già state fatte: Sodinha non sarà un giocatore canarino per il prossimo campionato, nonostante le buone prestazioni viste negli ultimi due anni; già prolungato di un altro anno il contratto del portiere Narciso di cui sono state particolarmente elogiate le doti umane necessarie all’interno dello spogliatoio proprio dal nuovo DS gialloblù. Alcuni giocatori rientreranno dai prestiti e saranno da valutare dopo le loro esperienze lontano dal ‘Braglia’. Molto dipenderà anche dalla scelta dell’allenatore che ancora deve essere annunciato e che potrebbe verosimilmente essere Attilio Tesser.