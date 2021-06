Modena Fc: Matteassi lascia, il nuovo ds è Davide Vaira

Cambiamenti in casa Modena: la società ha comunicato che nella data odierna è stato risolto consensualmente il contratto in scadenza il 30 giugno 2022 del direttore sportivo Luca Matteassi. In un comunicato, la società gialloblù ha ringraziato Matteassi per il lavoro svolto nell’ultima stagione agonistica e rivolge a lui “il più sincero in bocca al lupo per il suo futuro professionale”.

Arriva poi poco dopo l’ufficialità del nuovo ds che sarà Davide Vaira, il quale ha firmato un contratto per le prossime due stagioni con un’opzione per il terzo anno. Il neo ds canarino è nato a Carrara nel 1984, da calciatore ha indossato le maglie di: Massese, Real Montecchio, Castelnuovo Garfagnana, Carrarese, Voghera, Chiavari Calcio Carperana, Derthona, Rapallo Bogliasco e Lentigione. Chiusa la carriera da giocatore, Vaira ha iniziato il suo percorso come direttore sportivo al Rapallo Bogliasco nel torneo 2015/2016, successivamente ha ricoperto lo stesso ruolo alla Robur Siena per quattro stagioni.

?