Calcio, Modena: è iniziata la stagione dei canarini con il primo allenamento

Visite mediche e primo allenamento a porte chiuse per i canarini che giovedì partiranno per il ritiro di Fanano

E’ iniziata ufficialmente la stagione dei canarini che questa mattina si sono trovati per le visite mediche di rito e nel pomeriggio hanno preso parte al primo allenamento. La partenza per il ritiro è prevista per giovedì mattina quando tutta la rosa si trasferirà a Fanano dove alloggerà al Park Hotel fino al 29 luglio. Sul mercato la società si è mossa con velocità e sono 27 i giocatori a disposizione di mister Tesser che saliranno in Appennino per il ritiro, oltre a due aggregati (il trequartista Davide Gavazzi e il portiere Dennis Zeriali). Di seguito la lista della rosa al completo:

PORTIERI: Antonio Narciso, Riccardo Gagno, Riccardo Aimi.

DIFENSORI: Riccardo Baroni, Matteo Ciofani, Andrea Ingegneri, Tommaso Maggioni, Daniele Mignanelli, Luca Milesi, Antonio Pergreffi, Francesco Renzetti.

CENTROCAMPISTI: Luca Castiglia, Manuel Di Paola, Edoardo Duca, Fabio Gerli, Jacopo Nelli, Mario Rabiu, Fabio Scarsella.

ATTACCANTI: Rocco Costantino, Paulo Azzi, Davide Luppi, Alessandro Marotta, Mattia Minesso, Niccolò Molinaro, Gaetano Monachello, Tiziano Tulissi, Riccardo Spaggiari.