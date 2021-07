Calciomercato, Modena: in pochi giorni sistemata la difesa con giocatori di esperienza

Come era stato annunciato, il Modena sta mettendo a segno vari colpi di mercato in vista dell’imminente ritiro, in modo da permettere a mister Tesser di cominciare a lavorare con una buona rosa. L’ultimo in ordine di arrivo è, difensore centrale classe 1998, che arriva dal Frosinone dove non ha giocato a causa di un infortunio. Il nuovo acquisto dei canarini, cha ha firmato un triennale, ha cominciato la carriera nella Primavera della Fiorentina ed ha poi collezionato tante presenze in Serie C con le maglie di Lucchese, Entella e Siena. A destra della difesa è arrivato poi ieri l’esperito, in arrivo dal Bari. Il terzino ha un lungo passato in Serie B e ha indossato maglie prestigiose come quella dell’Ascoli e del Pescara. Ciofani ha sottoscritto un contratto biennale così comeche completerà la difesa giocando sulla sinistra. Non ha bisogno di presentazioni il terzino classe 1988 che ha alle spalle 387 presenze in Serie B e 23 in Serie A, oltre ad un buon numero di partite giocate in Serie C che lo rendono un giocatore esperto della categoria. Infine, il Modena ha annunciato l’arrivo in società diche ricoprirà il ruolo di capo scouting. La sua carriera è lunghissima ed è cominciata alla Fiorentina nel 1992 da osservatore, per poi passare al Bologna (1997-2000), al Chievo (2000-2002), alla Lazio (2003), all’Inter (2003-2005), al Torino (2006-2007), al Parma (2007-2010), allo Zenit (2010-2012), al Manchester City (2012-2013), alla Juventus (2014-2016) e al Napoli (2016-2021), prima di arrivare in gialloblù.