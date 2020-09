Modena diventa "Capitale del Tennis" per un weekend di gare e approfondimenti

Tennis Modena dà il via ad un’altra grande stagione di sport e riporta in campo la passione e la voglia di stare insieme. Con un programma ricco di attività e distribuito nel weekend di sabato 12 - domenica 13 settembre, l’evento Modena capitale del Tennis nasce per coinvolgere soci e appassionati di tutte le età. In una due giorni di tornei, esibizioni e momenti di condivisione, lo storico luogo dei tennisti della Ghirlandina si anima e apre gratuitamente le sue porte a tutti coloro che abbiano voglia di partecipare. Tutte le attività si svolgeranno rispettando le norme anti Covid.

Il calendario delle attività spazia dal Torneo degli Eroi torneo doppio giallo riservato a medici-paramedici per ringraziarli dell’impegno profuso anti COVID, alle lezioni dimostrative di tennis tenute dai Maestri della Scuola Tennis rivolti ad adulti, ragazzi e bambini, dall’esibizione della squadra di Tennis neo-promossa in Serie A2 a conferenze tematiche sulla psicologia e sulla dieta in ambito sportivo. All’evento prenderanno parte anche diversi ospiti di interesse nazionale, come le campionesse di Tennis Raffaella Reggi (13ma ranking/1988) e Adriana Serra Zanetti (38ma ranking/2002).

Di seguito il programma completo, consultabile anche su www.tennismodena.it

Sabato 12 settembre Ore 10.00 - 11.00 • Yoga

Ore 10.00 - 12.00 • Esibizione tennis in carrozzina Ore 10.00 - 13.00 • Torneo degli eroi doppio giallo Ore 15.00 - 18.00 • Torneo degli eroi doppio giallo Ore 15.00 - 17.00 • Animazione/lezione tennis adulti

Ore 16.00 - 17.30 • Conferenza psicologia nello sport Dott.ssa Elena Uberti Ore 19.00 • Premiazione torneo degli eroi

Ore 20.30 • Cena per soci e ospiti

Domenica 13 settembre Ore 10.00 - 11.00 • Yoga

Ore 10.00 - 18.00 • Giochi bimbi

Ore 10.00 - 12.00 • Animazione/lezione tennis ragazzi

Ore 15.30 - 17.00 • Conferenza dieta nello sport Dott.ssa Laura Gogioso Ore 17.00 - 18.00 • Esibizione squadra serie a2

Ore 18.00 - 19.00 • Intervista doppia Raggi - Serra Zanetti Ore 19.00 • Chiusura evento

La partecipazione agli eventi è gratuita e su prenotazione. Per info e prenotazioni: 059 211372