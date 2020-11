Modena Carpi 2 - 1 | Derby deciso da un autogol, sorpasso dei canarini in classifica

E' gialloblù il derby di San Martino tra Modena e Carpi. I canarini passano subito in vantaggio poi soffrono fino a quando il Carpi a pochi minuti dalla fine trova il pareggio, poi uno sfortunato autogol dei biancorossi regala la vittoria alla squadra di Mignani.

IL MATCH - Ottima la partenza del Modena che al 4' passa in vantaggio con Tulissi che si procura e poi trasforma un rigore spiazzando Rossini. Continua a giocare la squadra di Mignani che al 14' ha una grande occasione per raddoppiare con Castiglia che calcia bene, ma questa volta Rossini riesce a parare. Dalla metà del primo tempo cambia la musica e comincia ad uscire il Carpi che impegna due volte Gagno in pochi minuti: al 23' ci prova Biasci e il portiere gialloblù manda sopra la traversa; al 27' è invece Ghion a tirare e anche questa volta l'estremo difensore del Modena si fa trovare pronto. Al 35' arriva anche il gol del pareggio firmato da Lomolino di testa, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Il primo tempo termina con il Carpi in attacco e il Modena che cerca di contenere gli avversari in attesa dell'intervallo. Anche nella ripresa i biancorossi cominciano a spingere per cercare il pareggio, mentre il Modena si chiude e prova a colpire in contropiede. Bello al 73' il tiro fortissimo dalla distanza di Bearzotti su cui riesce a intervenire Rossini. Gli ospiti si procurano tanti calci d'angolo che non riescono però a sfruttare. Il pareggio arriva però quasi inevitabilmente all'82' quando Ferretti arriva a pochi passi dalla porta e tira, Gagno respinge, ma sul pallone arriva Carletti che da un metro deve solo toccare il pallone ed è 1-1. Incredibile però solo due minuti più tardi arriva il raddoppio dei canarini quando Monachello arriva sul fondo e crossa al centro dell'area dove non ci sono maglie gialle, ma Bellini per spazzare via colpisce male il pallone e lo manda in rete segnando così uno sfortuntissimo autogol.

MODENA (4-3-1-2): Gagno 7; Bearzotti 7, Zaro 6.5, Ingegneri 6.5, Mignanelli 6.5; Prezioso 6.5 (76′ Davì s.v.), Gerli 7, Castiglia 7 (58′ Pergreffi s.v.); Tulissi 7.5 (58′ Muroni s.v.); Scappini 6 (58′ Monachello 7), Spagnoli 6. A disp.: Narciso, Mattioli, Milesi, Varutti, Sodinha, Costantino. All.: Mignani

CARPI (3-4-1-2): Rossini 6.5; Gozzi 5.5, Venturi 6, Sabotic 5.5; Bayeye 5.5 (58′ Marcellusi 6), Fofana 6, Ghion 6.5, Lomolino 6 (58′ Ferretti 6.5); Maurizi 6 (81′ Bellini 5); Biasci 6, Giovannini 6 (74′ Carletti 6.5). A disp.: Pozzi, Varoli, Varga, Danovaro, Ceijas, Mancini, Offidani, Ridzal. All.: Pochesci

ARBITRO: sig. Di Graci di Como

RETI: 4′ Tulissi (rig.), 82′ Carletti, 84′ Bellini (aut.)

NOTE: ammoniti Biasci, Bayeye, Ingegneri, Zaro.