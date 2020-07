Modena Volley,Andrea Giani: "Micah Christenson ha tutto per essere un grande capitano"

Anno nuovo, capitano nuovo, sempre augurandoci in un Pala Panini pieno di tifosi. L'erede di Zaytsev sarà Micah Christenson. Il palleggiatore USA nato ad Honolulu nel '93 è pronto per il salto di qualità e indosserà la fascia di capitano.

L'americano rappresenterà la squadra nell'anno del ritorno in Champions, alla quale Giani e società tengono moltissimo. Ecco le impressioni di Andrea Giani sul neo capitano gialloblu: "Micah Capitano? Ha i "connotati" giusti per essere capitano, un ruolo che è decisamente importante per una squadra. Siamo contenti che sia rimasto con noi e quest’anno avrà una grande responsabilità: ricoprirà un ruolo non facile, ma lui ha proprio le caratteristiche giuste per essere alla guida di una squadra che quest’anno si presenterà rinnovata".

"Che Modena mi aspetto? Abbiamo giocatori che hanno una grande volontà, alcuni anche una grande storia però, come tutte le squadre nuove, anche la nostra dovrà costruirsi il proprio percorso, identificare la propria anima - conclude Giani - Sarà un campionato difficile, di grandissima qualità e vogliamo arrivare alla fine sicuri di aver fatto un determinato percorso, mi ripeto, un percorso che in questo momento non possiamo definire ma dovremo costruire giorno dopo giorno".