Leo Shoes Modena-Cucine Lube Civitanova 1-3 | Vincono i marchigiani e volano in semifinale

Gara2 playoff. Sono cominciati male i play-off per Christenson e compagni, con una netta sconfitta sul 3-0 finale in casa di Civitanova, al Forum Eurosuole di Civitanova. Nonostante le assenze causa Covid di De Cecco e Leal, Modena ha trovato lo stesso tante difficoltà nel corso della partita, a parte il secondo set concluso ai vantaggi sul 33-31 finale, in favore dei marchigiani. Nel secondo set Modena ha avuto diverse opportunità di chiuderlo e di riaprire la partita, ma Simon e compagni sono stati più concentrati, e maggiormente cinici rispetto agli emiliani. Gara due si gioca oggi di mercoledì diciassette marzo al Pala Panini alle ore 17:30, per cercare di allungare la serie che si gioca al “meglio” delle tre, ma servirà tanta concentrazione e altrettanta cattiveria, contro un avversario incerottato sì, ma ugualmente letale e pungente. Gli arbitri della gara sono i signori Roberto Boris e Armando Simbari. Ex di turno Christenson, Grebennikov, Stankovic, Anzani.

LE FORMAZIONI

Modena 11) Christenson, 4) Petric, 7) Stankovic, 18) Mazzone, 19) Lavia, 14) Vettori, 10) Grebennikov. Coach Andrea Giani

Civitanova 18) Falaschi, 11) Rychlicki, 17) Anzani, 13) Simon, 2) Kovar, 5) Juantorena, 7) Balaso. Coach Gianlorenzo Blengini.

Primo set 25-23 Modena: Juantorena inaugura la partita con un bel vincente in banda. Falaschi errore a servizio 1-1. Simon mura Petric 2-2. Errore a servizio di Luca Vettori 3-3, inizio equilibrato. Rychlicki pareggia i conti in banda 4-4. Stankovic al centro 5-4 Modena. Juantorena ha la meglio sul muro gialloblu 5-6 Civitanova. Muro di Mazzone ai danni di Juantorena 7-6 Modena. Vincente di Luca Vettori, Modena conduce 8-6. Pallonetto vincente di Lavia 10-6 Modena. Incisivo al centro Daniele Mazzone 11-7 Modena, che controlla i marchigiani. Vincente di Rychlicki 12-8 Modena, Civitanova resta in scia. Ace micidiale di Juantorena 12-11 Modena. Vincente di Petric 13-11 Modena. Errore a servizio di Simon 14-12 Modena. Attacco out di Rychlicki 15-12 Modena. Errore a servizio per Rychlicki 16-13 Modena conduce. Puntuale e preciso di Luca Vettori in banda 18-14 Modena. Ancora Luca Vettori in fase offensiva 19-15 Modena. Simon al centro vincente 20-16 Modena. Pipe vincente di Daniele Lavia 21-17 Modena. Vincente di Rychlicki 21-19, Civitanova resta in scia. Muro strepitoso di Simon 21-20 Modena. Entra Karlitzek. Muro marchigiano con Rychlicki che pareggia i conti 21-21. Stankovic vincente al centro 23-21 Modena. Servizio out di Simon 24-22 Modena. Modena vince il primo set 25-23.

Secondo set 22-25 Civitanova: errore a servizio di Juantorena 1-0 Modena. Vettori in diagonale vincente 2-0 Modena. Pasticcio gialloblu sotto rete 2-2. Micidiale Simon al centro 3-3, equilibrio a inizio di set. Simon replica a un bel punto di Petric 4-4. Torna a punteggio Rychlicki 5-6 Civitanova che torna avanti. Juantorena ha la meglio sulla difesa di casa 6-7 Civitanova. Ace vincente di Stankovic 8-7 Modena. Attacco convincente di Daniele Lavia 9-8 Modena. Christenson ferma Rychlicki 10-8 Modena. Ancora Lavia in gran spolvero 11-8 Modena. Attacco murato dalla difesa marchigiana 11-10, Civitanova resta in scia. Simon letale al centro 12-11 Modena. Simon non replica 14-11 Modena. Vincente di Rychlicki 14-13 Modena. Replica Rychlicki 15-14 Modena. Errore di Simon a servizio 16-15 Modena. Entra Porro. Diagonale incisivo di Luca Vettori 17-16 Modena. Errore grossolano di Kovar in attacco 18-17 Modena. Punto deciso in banda di Rychlicki 18-18. Entra Karlitzek. Imprecisione in attacco di Vettori 19-19. Simon mura Petric 19-20 Civitanova. Vincente di Kovar in banda 19-21 Civitanova in grande stile. Doppio ace di Rychlicki 19-23 Civitanova. Vincente di Karlitzek 20-24 Civitanova. Occasione sprecata Civitanova 22-24 tramite video check. Simon chiude il secondo set 22-25.

Terzo set 20-25 Civitanova: inaugura il terzo set Daniele Lavia in pallonetto 1-0 Modena. Christenson errore a servizio 1-1. Imprecisione di Mazzone al centro 1-3 Civitanova. Un altro errore in attacco di Vettori 1-4 Modena. Pipe imperiosa di Juantorena 2-5 Civitanova. Incisivo in fase offensivo di Kovar, 2-6 Civitanova vuole scappar via. Petric in fase offensiva ottiene il punto per merito del check 3-6 Civitanova. Un punto in attacco e un errore a servizio per Vettori 4-8 Civitanova. Torna a punteggio Simon 5-10 Civitanova. Entra Bossi. Falaschi mura Daniele Lavia 6-11 Civitanova. Lavia si rifà subito con un pallonetto vincente 7-11. Luca Vettori ha la meglio sulla difesa marchigiana 7-13 per i marchigiani. Vincente per Elia Bossi al centro 8-13, Modena resta in scia. A punteggio in grande stile Petric 9-14 Civitanova. Errore a servizio di Simone Anzani 10-15 Civitanova. Attacco vincente di Petric in banda 11-16 Civitanova. Vincente in banda per Buchegger 12-17 Civitanova. Errore a servizio di Stankovic 13-18 Civitanova. Doppio ace Simon 13-20 Civitanova. Ace anche per Modena con Christenson 15-20 Civitanova. Torna a pungere Lavia in banda 16-21 Civitanova. Pipe coraggiosa di Lavia, Modena resta in scia 17-23 Civitanova. Entra Sanguinetti. Subito a punteggio il neo entrato 18-23 Civitanova. Sanguinetti ancora a punteggio 20-24 Civitanova. Errore Buchegger a servizio 20.-25 Civitanova.

Quarto set 22-25 Civitanova: errore in pipe di Juantorena 1-0 Modena. Rychlicki vincente in banda 1-1. Sanguinetti vincente al centro 3-1 Modena. Errore a servizio di Karlitzek 4-3 Modena. Punto vincente tra le proteste gialloblu di Juantorena 5-5. Un fallo a rete e un ace di Simon 5-7 Civitanova. Juantorena scatenato in fase offensiva 5-8 per i marchigiani. Elia Bossi chiude un’azione molto pasticciata 7-8 Civitanova. Muro gialloblu ai danni di Juantorena 8-8, esultanze per Andrea Giani e panchina. Ace di Christenson, Modena conduce 10-8. Bossi incisivo e decisivo al centro 11-9 Modena. Vettori pallonetto vincente 12-10 Modena. A punteggio Sanguinetti 13-11 Modena. Punto vincente in banda per Rychlicki 13-13. Vincente in diagonale di Juantorena 14-15 Civitanova. Sanguinetti errore a servizio 15-16 Civitanova. Vincente in banda di Juantorena 15-17 Civitanova. Errore grossolano di Rychlicki 16-17, Modena resta in scia di Civitanova. Elia Bossi mura Juantorena 17-17. Erroraccio di Luca Vettori 17-19 Civitanova. Attacco vincente di Juantorena 18-20, controllo marchigiano nel finale di set. Errore in attacco di Petric, il check da punto a Civitanova 19-21. Errore a servizio di Luca Vettori 20.23 Civitanova. Invasione Simon in attacco 22-24 Civitanova. Entra Porro. Errore Porro in attacco. 22-25 Civitanova, che vola alle semifinali.

LE PAGELLE - Modena 5

Christenson 5, Petric 5, Stankovic 5, Mazzone 5, Lavia 5,5, Vettori 5, Grebennikov 5

INGRESSI: Karlitzek 5, Porro 5,5, Bossi 6,5, Buchegger 5, Sanguinetti 6,5

Andrea Giani 5