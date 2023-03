Calcio femminile, poker del Modena al Besurica

Ultimo giornata del girone d'andata della Poule Promozione per il Modena Femminile, che si chiude con una vittoria importante sul difficile Campo del Besurica.

Primo tempo complicato e molto combattuto a centrocampo dalle due squadre anche se il primo pericolo lo corre Galmuzzi al primo minuto quanto Bergamini e Boni fraseggiano bene con l'ultima scelta di Boni che prova a chiudere l'ennesimo triangolo anziché concludere a rete sprecando quanto di buono costruito in precedenza.

All'8' pericoloso il Besurica su palla inattiva, brava Ierardi in uscita bassa ad anticipare Fulgoni pronta a battere a rete. Al 15' buona ripartenza di Monzani Vecchi, appoggio per Sarego che, dopo aver chiuso il triangolo con Chierici, conclude dal limite ma Galmuzzi è attenta e blocca a terra.

Alla mezz'ora Bergamini difende bene un pallone verticalizzato da Biagioni, salta l'avversaria diretta e dal fondo trova Monzani Vecchi in area, l'esterno prova di prima intenzione ma allarga troppo il piatto ed il pallone termina a lato di un metro. Al 34' grande occasione per le Canarine, Chierici calcia dal limite su carico di Bergamini, il portiere non ci arriva ma la traversa respinge la conclusione.

Aumenta i ritmi la formazione gialloblu e le padrone di casa vanno in sofferenza, al 42' ci prova ancora da fuori il Modena, il destro di Boni ancora su scarico di Bergamini sfila alto sulla traversa. Al 48' Sarego si incunea tra due difensori piacentini e conquista un angolo, si incarica della battuta Bellamico che con un destro a rientrare sorprende il portiere e insacca.

Secondo tempo tutto di marca Modenese, al 52' arriva il raddoppio, lancio di Chierici che trova Monzani Vecchi sull corsia destra, dal fondo arriva il centro per Bergamini, scarico e destro di Boni che incrocia sul secondo palo.

E' un monologo delle Canarine, al 62' arriva la terza rete: corner di Bellamico incornata di Chierici che il portiere respinge, il pallone rimane nella disponibilità di Boni che di forza insacca sotto la traversa.

Al 74' Ancora un palla gol costruita dal Modena costruita dalla catena di sinistra, La Torre trova Dotto sulla linea dell'out, assist per Balestri che a tu per tu con Galmuzzi che, in uscita bassa, si salva, ancora Dotto recupera il pallone e da fondo libera alla conclusione Bellamico che di sinistro non inquadra lo specchio.

All'85 ripartenza di Paini che in velocità supera un paio di avversari e trova Balestri sul vertice dell'area, l'esterno salta il marcatore e con un pallonetto elude l'uscita di Galmuzzi ma la traversa salva la porta piacentina. Nel recupero, al 92' ancora Paini e Balestri protagoniste di una bella giocata con Balestri che, liberata nell'area piccola dalla compagna, in acrobazia segna il suo nome sul tabellino.

BESURICA - MODENA 0-4

Besurica: Galmuzzi, Pagani, Tramelli (66' Pea), Baffi (86' Garbazza E.), Dauria, Baccanti, Rescalli (58' Garbazza S.), Bottini (78' Libori), Fulgoni (61' Tramelli), Di Fresco, Pagani.

A disp. Bellani, Barbarini, Boselli, Pianetti

Allenatore Sig. Salvatore Rizzo

Modena: Ierardi, Bellamico, Sola, Biagioni, La Torre, Ferraro (81' Pascarella), Chierici, Sarego (60' Dotto), Monzani Vecchi (75' Milizia), Bergamini (58' Paini), Boni (66' Balestri).

A disp. Forti, Gabrielli, Gandolfi, Ferlicca.

Allenatore Sig. Massimo Montanini

Reti.47' Bellamico, 52'-62' Boni, 92' Balestri

Arbitro Sig.Mattia Orsi della Sez. di Piacenza