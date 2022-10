Calcio femminile, Modena passa a Piacenzacon un'autorete delle padrone di casa

Il Modena, oggi guidato da Mister Coppelli per la forzata assenza di Mister Montanini, porta a casa una vittoria sofferta su un campo difficile. Parte meglio il Piacenza e pressando alto mette in difficoltà la formazione canarina abituata a costruire dal basso, la prima conclusione all'8' con Bottini che alza sopra la traversa. Al quarto d'ora è Rescalli ad impensierire Ierardi che blocca in due tempi la conclusione dal limite nata dalla respinta corta della difesa gialloblu su palla inattiva.

Al 18' la prima conclusione verso la porta piacentina, Dotto controlla un pallone respinto corto dalla difesa locale sugli sviluppi di angolo e lascia partire un destro che sibila a fil di montante. Al 24' ancora pericoloso il Besurica, Baffi si inserisce alle spalle di Biagioni ma Ierardi è attenta ed in uscita devia sopra la traversa.

Sugli sviluppi del corner ancora protagonista l'estremo difensore geminiano reattiva a stendersi e respingere la conclusione ravvicinata di Pea. Al 32' Paini si invola sulla fascia sinistra, punta l'avversario e la mette a sedere poi conclude sul primo palo costringendo Galmuzzi alla deviazione in corner, sull'angolo Bellamico centra forte e teso, mischia in area piccola e devia sfortunatamente alle spalle del suo portiere.

Al 43' La Torre dalla fascia sinistra cerca Boni in area, il centrocampista canarino si incunea fra due difensori ma non trova il tocco giusto a tu per tu con il portiere.

Secondo tempo che si apre con un'occasione per Boni che al terzo conclude in acrobazia blocca in due tempi il portiere. Al 12' palla goal per le padrone di casa con Di Fresco che entra in area e supera Ierardi in uscita con un pallonetto, provvidenziale Biagioni che salva sulla linea. Alla mezz'ora azione da applausi delle canarine, Bellamico corre sulla fascia sinistra, centra per Monzani che si libera del difensore con un lob e calcia in semirovesciata con il pallone che esce a fil di palo.

Prova a spingere la formazione di casa ma la difesa geminiana riesce ad arginare al meglio e Ierardi non deve fare gli straordinari.

BESURICA - MODENA 0-1

Besurica: Galmuzzi, Pagani, Tramelli M., Rescalli, Fulgoni, (23' Goundali - 46' Chiesa) Dauria, Garbazza (67' Fittipaldi), Bottini, Pea (51' Barbarini), Di Fresco, Baffi (61' Pianetti).

A disp: Boselli, Garbazza, Tanzi, Tramelli A.

Allenatore Sig.Salvatore Rizzo

Modena: Ierardi, Bellamico, Gandolfi, Biagioni, La Torre, Boni (51' Monzani Vecchi), Gabrielli, Dotto (71' Pascarella), Sarego (51' Ferraro), Coppelli (62' Ferlicca), Paini.(75' Levantino).

A disp.: Forti, Melotti, Preti, El Boukh

Allenatore Sig. Claudio Coppelli

Reti: 33' Pagani Autogol

Arbitro Sig. Mattia Orsi della Sez. Piacenza