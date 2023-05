Calcio Femminile, pareggio e spettacolo tra Modena e Besurica

Ultimo atto della Pule Promozione per il Modena femminile, che affronta il Besurica. Bella partita fra due squadre libere di testa che termina con un pirotecnico tre a tre.

Parte forte la formazione geminiana, e già al 2' è pericolosa con Coppelli che conclude a lato di un metro un ben centro di Monzani Vecchi, al 4' è Preti a concludere dal limite dopo aver recuperato una palla ribattuta corta dalla difesa ospite, il suo destro termina a lato di un metro. Il Besurica gioca con lanci lunghi e su uno di questi Fulgoni è brava ad inserirsi evitando l'offside, Montorsi le chiude lo specchio.

Al 10' palla gol per il Modena, l'azione si sviluppa dal front destro con Monzani Vecchi che scarica centralmente per Gabrielli, cambio di campo per l'inserimento di Bellamico che la rimette in area per Dotto, conclusione di controbalzo incrociata sul palo lungo e il portiere riesce a deviare in angolo con un grande intervento.

Passa un minuto ed arriva il vantaggio, Dotto si incunea in area e dal fondo centra trovando Bellamico al limite dell'area piccola, destro e palla in rete. Spinge la formazione geminiana, al 13' è Preti a rendersi pericolosa con una conclusione che sfila lambendo il montante. A questo punto il Besurica inizia a crescere e a rendersi pericoloso con le palle lunghe e la velocità di Fulgoni che mettono in difficoltà la retroguardia modenese, dopo un paio di occasioni sprecate e qualche buon intervento di Montorsi al 25' arriva il meritato pareggio, Pagani è lesta a rubare palla in fase di uscita delle gialle, a presentarsi davanti a Montorsi e superarla con un preciso rasoterra.

Continua a fare la partita la formazione ospite e prima del termine del tempo arriva l'episodio che potrebbe condizionale la partita, Morè atterra fallosamente in area Pagani, l'arbitro assegna il penalty ed espelle il difensore canarino per proteste, Di Fresco con una botta centrale realizza il gol del vantaggio piacentino.

La ripresa è tutta del Modena che mette in campo tutto il proprio cuore nonostante l'inferiorità numerica, le occasioni si susseguono: 48' Coppelli controlla sulla tre quarti e trova Dotto in area, la conclusione viene sporcata da un difensore ed arriva docile fra le braccia, di Galmuzzi. Passa un minuto e su corner di Bellamico Preti, appostata sul secondo palo, calcia a botta sicura ma il pallone viene respinto dalla traversa.

Insiste il Modena. al 56' Bellamico viene atterrata in area, il Direttore non sanzione l'intervento, il pallone arriva sui piedi di Monzani Vecchi che conclude sull'esterno della rete. Al 59' Bellamico e Dotto chiudono un triangolo sulla fascia sinistra, centro dal fondo per l'accorrente Monzani Vecchi che non arriva ad impattare il pallone. Sul ribaltamento di fronte si rende pericoloso il Besurica, ancora Pagani si presenta a tu per tu con Montorsi ma questa volta è bravissimo l'estremo gialloblu a deviare in angolo la conclusione.

Al 62' Galmuzzi vola a togliere dall'incrocio dei pali una conclusione forte e ben indirizzata di Coppelli dal limite. Ancora il Modena vicino al gol al 64' quando un destro di Bellamico da dentro l'area si infrange sul palo a portiere battuto. Al 67' il pareggio, Coppelli viene atterrata in area e questa volta il direttore non ha dubbi, rigore che Gandolfi realizza spiazzando il portiere.

Insiste il Modena e al 74' la ribalta, Bellamico al limite si libera del marcatore e con un destro a giro insacca alle spalle di Galmuzzi. La formazione piacentina non si arrende, e all'81' trova il pareggio con Baffi, attenta a capitalizzare un errore della difesa modenese. All'89' Milizia verticalizza per Dotto in area, la conclusione viene murata dalla difesa ospite e nonostante il Modena continui a premere fino al 96' le piacentine si difendono bene e portano a casa il pareggio.

Modena - Besurica 3-3

Modena: Montorsi, Preti, Sola (25' Gandolfi), Morè, La Torre (68' Milizia), Pascarella (46' Chierici), Gabrielli, Dotto, Bellamico, Coppelli (77' Bergamini), Monzani Vecchi (66' Ferraro)

A disp.: Ierardi, El Boukh, Paini, Sarego

Allenatore Sig. Massimo Montanini

Besurica: Galmuzzi, Pagani A. (77' Tramelli), Tramelli, Baffi, Dauria, Baccanti, Rescalli, Bottini (71' Barbarini), Fulgoni (57' Boselli), Di Fresco, Pagani F.

A disp.: Garbazza

Allenatore Sig. Salvatore Rizzo

Reti: 11' 74' Bellamico, 25' Pagani F., 42' Di Fresco, 67' Gandolfi, 81' Baffi

Arbitro Sig. Fares della Sez. di Modena

Note: Morè espulsa al 42'