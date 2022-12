Calcio femminile, Modena si arrende di misura al Besurica

Bel match quello in scena al San Paolo che vede il Modena ospitare la seconda della classe Besurica ed uscire sconfitto con tanti rimpianti. Avvio equilibrato con il Modena che cerca di costruire gioco ed il Besurica sempre pronto a ripartire, e proprio su una ripartenza al 9' trova il vantaggio con Pagani F. brava ad incunearsi nel cuore della difesa canarina e con un pregevole pallonetto superare Montorsi in uscita.

Dopo qualche minuto di sbandamento la formazione geminiana inizia a premere e, per il resto del tempo, si gioca nella metà campo piacentina. Al 15' destro di Boni su appoggio di Dotto, la conclusione lambisce la traversa; passano 3 minuti ed è Paini che si destreggia in area e calcia sul primo palo dove fa buona guardia Galmuzzi. Al 20' Bellamico entra in area dal fronte sinistro dopo una bella triangolazione con Sarego, il suo tiro viene respinto dal portiere ospite.

Tambureggiante la manovra delle canarine che porta alla conclusione al 23' Gabrielli,al 29' Paini e al 32' Dotto che calciano troppo centralmente per impensierire il portiere ospite. Al 35' azione manovrata del Modena che vede un bel centro di Bellamico, pallone allungato sul secondo palo da Boni e tiro al volo di La Torre che sibila a fil di montante.

Altro pericolo per la porta piacentina 3' dopo quando Sarego si libera del marcatore e dalla sinistra effettua un tiro cross che attraversa tutta l'area piccola senza trovare la deviazione a rete delle compagne.

La ripresa vede sempre le canarine spingere e cercare la rete al 49' con una conclusione in acrobazia di La Torre che non trova lo specchio e al 50' quando Dotto, da pochi passi, non impatta bene e alza sulla traversa un centro di Sarego.

Al 54' su una delle rare ripartenze piacentine punizione assegnata al limite dal sig. Allegra, Montorsi deve volare a deviare in angolo la battura di Di Fresco. Al 61' arriva il pareggio, azione insistita sul fronte destro e centro di Preti su cui Paini anticipa l'avversario ed insacca in semirovesciata.

Raggiunto il pareggio il Modena prova ad insistere cercando la vittoria ma le energie profuse nella prima ora di gioco annebbiano le idee delle ragazze. All'81' punizione sulla tre quarti battuta velocemente dalle ospiti che sorprende la difesa geminiana, centro di Di Fresco e Fulgoni trova la deviazione vincente sotto porta.

Si riversano in avanti le gialle e dopo 2 primi Pascarella viene atterrata fallosamente in area ed il sig. Allegra assegna il rigore, Sarego sicura si presenta sul dischetto ma la sua conclusione si alza sulla traversa. Forcing finale senza esito e prima sconfitta stagionale per il Modena.

MODENA - BESURICA 1-2

Modena: Montorsi, Preti, Biagioni, Sola (88' Gandolfi), La Torre, Gabrielli (70' Levantino), Dotto (56' Pascarella), Sarego, Paini, Boni (60' Bergamini), Bellamico (74' Monzani Vecchi).

A disp. Forti, Coppelli, Balestri, Ferlicca

Allenatore Sig. Claudio Coppelli

Besurica: Galmuzzi, Pagani A., Tramelli M., Baffi, Tramelli A., D'Auria, Rescalli (75' Fulgoni), Bottini, Pianetti (63' Garbazza), Di Fresco, Pagani F. (89' Bono) .

A disp. Barbarini, Chiesa, Vignali, Boselli

Allenatore Sig. Salvatore Rizzo

Reti: 9' Pagani F., 61' Paini, 81' Fulgoni

Arbitro Sig. G. Allegra sez. di Modena