Calcio femminile, Un solo punto per le canarine contro l'Original Celtic Bhoys

Solo un pari per il Modena femminile impegnata nel campionato di Eccellenza contro l'Original Celtic Bhoys.Primo tempo di marca gialloblù con le ragazze che creano tanto e concludono a rete in numerosissime occasioni, secondo tempo che, nonostante l'inferiorità numerica la formazione ospite gioca con maggiore "garra" e porta a casa un punto alla fine meritato.

Prima conclusione a rete al 3', La Torre sugli sviluppi di corner prova a sorprendere Mosca dal limite ma il portiere ospite blocca in due tempi. Al 7' il Modena sviluppa l'azione sul fronte destro con Bellamico e Dotto, palla al centro per la conclusione di Coppelli che viene ribattuta, il pallone arriva a Ferraro che ci prova dal limite ma il suo destro è troppo centrale per impensierire Mosca. Al 12' il forcing feroce delle attaccanti canarine permette il recupero palla al limite dell'area, Coppelli prova la conclusione potente sul primo palo con Mosca attenta a bloccare. Al 13' veloce ripartenza delle reggiani e prima conclusione nello specchio con Burani ben controllato da Montorsi.

Al 17' percussione centrale di Dotto che supera un paio di avversarie e scarica per Bellamico, il suo destro si spegne sull'esterno della rete. Al 23' e al 24' Bellamico ci prova due volte dal limite ma in entrambe le occasioni non trova lo specchio. Al 28' è pericoloso l'Original Celtic Bhoys con due conclusioni consecutive di Burani e Cavandoli entrambe respinte dalla difesa geminiana. Al 32' Pellegrino fugge sulla linea di fondo e viene atterrata in area, Gandolfi si presenta sul dischetto e con un preciso rasoterra insacca la rete del vantaggio.

Pronta reazione della formazione ospite che frutta due angoli consecutivi ma senza che Montorsi corra pericoli. Al 42' l'espulsione di Cavandoli che dovrebbe avvantaggiare la squadra di casa invece all'ultimo minuto della prima frazione arriva il pareggio, Prandi sul centro di Burani si inserisce fra La Torre e Montorsi ed in allungo insacca.

La seconda frazione come detto in precedenza vede le ospite entrare in campo con molta vigoria, la partita diventa molto spezzettata e le ragazze di Mister Maestroni non riescono ad impostarla con il consueto gioco manovrato cadendo, in alcune occasioni, nelle provocazioni delle ospiti.

Dopo il 20' il Modena crea qualch occasioni con Bellamico e Pellegrino ma senza mai impensierire Mosca. L'occasione più ghiotta al 26' quando il Direttore di gara assegna un nuovo penalty al Modena per affossamento di Bellamico su centro di Dotto. Gandolfi si presenta nuovamente sul dischetto ma il suo destro si ferma sul palo. Poi tanta vigoria fisica ma poche idee e la partita si chiude con una punizione di Burani che si stampa sulla traversa pareggiando così anche il conto dei legni.

MODENA - ORIGINAL CELTIC BHOYS 1-1

Modena: Montorsi, Sola (60' Maccaferri), Gandolfi, Biagioni, La Torre, Gabrielli, Dotto (75' Monzani Vecchi), Ferraro (80' Bergamini), Bellamico, Coppelli (60' Manfredi), Pellegrino.

A disp. Forti, Pascarella, Chierici, Incerti, More

Allenatore sig. Cesare Maestroni

Original Celtic Bhoys: Mosca, Prandi, Giunta, Hmidi, Venturi, Ferrari, Bonacini, Cavandoli, Goudali, Burani, Rubaltelli

A disp. Miftah, Spirito, De Lucia, Marcheselli, Bertoncelli, Vioni, Sacchi, Dervishaj

Allenatore Sig. Miftah

Reti: 33' Gandolfi, 44' Prandi

Arbitro Sig. Stabile della Sez. di Finale Emilia