Calcio femminile, il Modena supera 4-0 le Original Celtic Bhoys

Prima giornata del girone di ritorno della prima fase del Campionato di Eccellenza e il Modena cala il poker contro l'Original Celtic Bhoys ed allunga in classifica.

Primo tempo inizialmente bloccato con le due squadre che si studiano, La prima fiammata delle Canarine è con Balestri che insiste sulla sinistra, sulla linea di fondo salta l'avversaria e cerca Preti appostata sul dischetto del rigore, brava Pagliaro a fare la diagonale e sventare in angolo la minaccia. Al 15' il vantaggio del Modena, tiro dai 20 metri di Sarego che Mosca smanaccia, rapace Mantovani Vecchi anticipa tutti e deposita in rete.

La reazione delle padrone di casa si concretizza al 23' con un destro dal limite di Cavandoli che Ierardi blocca. Al 24' La Torre corre sulla fascia sinistra, arriva sulla tr quarti e centra per Monzani Vecchi che, i prima intenzione, cerca Balestri fermata dal fischio dell'arbitro che rileva la posizione di offside. Al 37' azione sulla destra di Bellamico ben innestata da Ferraro, la laterale salta un paio di avversarie e viene atterrata in area, il Direttore non ravvisa gli estremi per assegnare il penalty. Al 43' gran conclusione dal limite di Boni che si ferma sulla traversa, sul rimbalzo arriva per prima Bellamico che insacca ma il Direttore annulla per un dubbio offside.

Al rientro in campo la formazione di Mister Montanini continua a spingere, al 47' Bellamico ruba palla alle reggiane in fase di uscita, entra in area ma la sua conclusione viene contrata dal ritorno di Venturi. Al 49' il raddoppio, Ferraro recupera il pallone sulla tre quarti e libera Boni per la conclusione, il suo destro si spegne all'incrocio dei pali segnando il gol dell'ex. Al 62' Ierardi in uscita bassa sbroglia un pericolo a seguito di una buona ripartenza reggiana ben orchestrata da Cavandoli e Prandi.

Al 67' azione corale delle Canarine che coinvolge tutti gli undici effettivi in campo con il pallone che passa dal fronte destro a quello sinistro con La Torre che libera Ferraro in area per la conclusione che termina sopra la traversa. Al 71' la terza marcatura, Pascarella, appena entrata, conquista palla sulla propria tre quarti e verticalizza per Bellamico che dai 25' metri scarica a rete superando Mosca.

Al 78' Bellamico fraseggia con Preti e dal fondo cerca Ferlicca sul primo palo, la romana anticipa l'avversaria ma il suo destro termina sull'esterno della rete.

Prima del triplice fischio il poker geminiano è opera di Pascarella alla sua seconda marcatura consecutiva, il suo sinistro dai 20 metri non lascia scampo al portiere Reggiano.

Original Celtic Bhoys - Modena 0-4

?Original Celtic Bhoys: Mosca, Mori, Rubaltelli, Pagliaro (76' Giunta), Venturi, Pugnaghi, Prandi, Vicini (81' Reggiani) Gnisci, Cavandoli (70' De Lucia) Cagossi (46' Burano)

A disp. Vulcano, Colacino, Dervishaj, Bertani, Scanzano.

Allenatore Sig.ra Clara Florimo

Modena: Ierardi, Preti, Sola, Biagioni, La Torre ( 82' Gandolfi), Gabrielli, Sarego (71' Pascarella), Ferraro, Monzani Vecchi (35' Bellamico), Boni (81' El Boukh), Balestri (66' Ferlicca)

A disp.Montorsi, Coppelli, Franchini, Levantino

Allenatore Sig. Massimo Montanini

Reti: 15' Monzani Vecchi, 49' Boni, 71' Bellamico, 87' Pascarella

Arbitro Sig. N. Lanzi della Sez. di Reggio E.