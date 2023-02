Calcio femminile, successo rotondo del Modena contro le Original Celtic Bhoys

Il Modena passa a Reggio Emilia contro le Original Celtic Bhoys e continua la corsa nella Poule Promozione. Primo tempo di marca modenese, con una rete a referto e tante occasioni create. La prima ed unica occasione delle reggiane al 4' con Rubaltelli dai 20 metri con Ierardi brava a bloccare, poi il Modena inizia a macinare gioco ed alla prima occasione passa: azione ben combinata sul fronte destro con Bellamico che trova Monzani Vecchi nello spazio, centro dal fondo che Boni controlla all'altezza del dischetto, si gira e conclude alla destra del portiere.

Al 13' altra occasione per le Canarine sempre costruita dalla catena di destra, Boni questa volta è anticipata al momento della conclusione dall'uscita di Mosca. Al 20' grande galoppata di Paini sulla fascia sinistra, salta in velocità un paio di avversarie e dal fondo trova Monzani Vecchi nell'area piccola, il pallone rimbalza in maniera anomala e Monzani non riesce nella deviazione vincente sotto porta.

Passano tre primi ed ancora Monzani Vecchi ha sui piedi il pallone del raddoppio ma in area piccola, su bell'invito di Chierici, viene anticipata dal difensore in angolo. Sul corner gran mischia con il pallone che esce di un metro. Prima della fine del tempo Pascarella al 42' pennella un pallone per Dotto che si inserisce in area e conclude sul palo lungo con il pallone che esce lambendo il palo.

La ripresa vede ancora il Modena a dettare il gioco, al 50' Boni difende bene la palla a centrocampo e verticalizza per Monzani Vecchi che si trova da sola davanti al portiere, prova il pallonetto ma Mosca con la punta delle dita riesce a deviare la conclusione. Al 51' efficace ripartenza delle padrone di casa con Cavandoli che trova Sacchi, il centravanti reggiano riesce a saltare Biagioni e conclude da dentro l'area, Ierardi è attenta e blocca,

Al 57' il raddoppio delle Canarine, Bellamico corre sulla fascia di competenza, salta un avversaria e centra per Paini, conclusione di prima intenzione e palla in rete. Al 67' azione bn congeniata dalle gialle, Pascarella pulisce il pallone a centrocampo e trova Dotto libera, controllo e verticalizzazione per Ferlicca che prova a sorprendere il portiere sul primo palo ma Mosca si distende e blocca a terra.

Alla mezz'ora doppia conclusione a rete del Modena, prima Pascarella in acrobazia su centro di Bellamico poi La Torre dal limite con il pallone respinto dalla difesa in entrambe le occasioni. All'82' la terza marcatura, Dotto sulla tre quarti vede il taglio di Bellamico alle spalle dei centrali e la serve con precisione, controllo e conclusione sotto la traversa che non lascia scampo a Mosca. Passa un minuto e il Modena avrebbe la palla buona per la quarta rete ma la conclusione di Dotto si ferma sulla traversa e poi fra le braccia del portiere.

Original Celtic Bhoys - Modena 0-3

Original Celtic Bhoys: Mosca, Mori, Rubaltelli, Fantuzzi (50' Dervishaj), Venturi, Pagliaro (80' Giunta), Cagossi (70' Reggiani), Prandi, Sacchi, Cavandoli (77' De Lucia), Colacino. A disp. Vulcano, Pugnaghi, Vioni, Reggiani, Di Palma

Allenatore Sig.ra Clara Florimo

Modena: Ierardi, La Torre, Biagioni, Gandolfi (88' Morè), Bellamico, Dotto, Pascarella (78' Sola), Chierici (90' Ferraro), Paini, Boni (75' Coppelli), Monzani Vecchi.

A disp. Forti, El Boukh, Milizia

Allenatore Sig. Massimo Montanini

Reti: 6' Boni, 57' Paini, 82' Bellamico

Arbitro Sig. Alessandro Amoroso Sez. Reggio Emilia