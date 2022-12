Calcio Femminile, Modena fermata sul pari casalingo dal Felino

Giornata fredda ma clima caldo in campo per la sfida tra Modena e Felino, valevole per la 15esima giornata del campionato di Eccellenza Femminile.

Primo tempo di stampo geminiano ma senza trovare la via del gol. Prima conclusione al 6' con Bellamico, blocca Marseglia sul primo palo. Al 12' azione ben congeniata da Sarego, Paini e appoggio per la conclusione di Boni dal limite ancora bloccato dall'estremo parmigiano. Al 18' svetta Boni a centrocampo ed assiste Paini, sul fondo supera l'avversario e scarico per Gabrielli a rimorchio il suo destro esce di un metro. Al 21' punizione sui 30 metri di Sarego, il portiere smanaccia ma a La Torre non riesce il tap in sotto porta.

Al 23' Bellamico al termine di una rapida ripartenza geminiana lascia partire un bel destro da dentro l'area che esce di poco. Al 26' Ancora in avanti le canarine, Boni centra dalla destra per l'incornata di Paini che sfiora il montante. Al 37' Bellamico ancora protagonista sul fronte sinistro, riesce ad effettuare un tiro cross che attraversa tutta l'area piccola senza che nessun canarino trovasse la deviazione vincente.

Il secondo tempo vede il Modena subito in vantaggio, Dotto apre per Paini sulla corsia mancina, saltato il diretto marcatore e centro per Bellamico che dall'altezza del dischetto non sbaglia e sblocca il risultato. Continua a fare la partita la formazione canarina, al 51' Preti anticipa l'avversaria e riparte, innesta Bellamico e va a chiudere il triangolo con un'incornata a centro area che esce di un metro.

All'53' palla goal per Dotto, torre di Boni e conclusione di controbalzo che esce sul palo lungo di un metro a portiere battuto. Ancora una conclusione al 58' con un forte destro di Boni che viene ribattuto. Al 69' le ospiti trovano il pareggio, Parizzi sfrutta uno sbilanciamento della retroguardia modenese per fulminare Ierardi da dentro l'area.

Riprende a spingere il Modena, al 71' Dotto raccoglie un cambio campo di Boni e centra per Monzani Vecchi anticipata dall'uscita alta del portiere ospite.

Passano pochi minuti e al 75' Bellamico sfonda a sinistra e centra per Monzani Vecchi che non trova la deviazione vincente arrivando con una frazione di ritardo sul pallone. All'83' la seconda conclusione a rete delle ospiti su palla inattiva di Ferrari bloccata a terra da Ierardi. Il Modena ci prova fino alla fine senza riuscire a trovare la meritata vittoria.

MODENA - FELINO 1-1

Modena: Ierardi, Preti, Sola (83' Gandolfi), Biagioni, La Torre, Gabrielli, Dotto (80' Chierici), Sarego, Bellamico, Boni (76' Bergamini), Paini (60' Monzani Vecchi).

A disp. Montorsi, Coppelli, Ferlicca, Levantino, Pascarella.

Allenatore Sig. Massimo Montanini

Felino: Marseglia, Grazio, Ramirez, Casino, Miani, Ferrari, Maini, Pizzera, Lombardi (38' Parizzi), Fontanesi, Danka (75' Nuozzi).

A disp. Marcheselli

Allenatore Sig. Hicham Miftah Moulay

Reti: 46' Bellamico - 69' Parizzi

Arbitro Sig. Gammuto della sez. di Modena