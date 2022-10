Modena Femminile, pari a reti inviolate sul campo del Felino

Per le canarine oggi arriva un buon punto su un campo difficile ed un Felino in gran spolvero. Prima occasione per il Modena, al 3' Preti anticipa netta l'avversaria a centrocampo e si incunea centralmente, scarico in area per Boni la cui conclusione è contrata in angolo. All'11' occasionisima per il Felino, Danka velocissima ruba palla su un passaggio laterale e si presenta in area, Ierardi, insuperabile oggi, le sbarra la strada in uscita.

Ancora pericoloso in avanti il Felino al 7', scambio in velocità fra Danka e Massa che conclude a rete, Ierardi attenta blocca a terra. Al 41' ancora protagoniost il portiere canarino con una superparata su Danka smarcata in area piccola da Lombardi.

Avvio di ripresa che sembra favorevole alle gialle che fanno posesso senza però trovare le giuste verticalizzazioni per creare pericoli a Marseglia. Al 68' azione manovrata delle prnmensi che dopo uno scambio fra Maini e Marcheselli sulla fascia di sinistra riescono a liberare Lombardi alla conclusione che però sfila alta. Al 92' l'a palla goal, che forse sarebbe stata una beffa per le parmensi, è sui piedi di Preti dopo una torre di Paini ma la conclusione da dentro l'area è troppo centrale per sorprendere il portiere.

Felino-Modena 0-0

Felino: Marseglia, Grazio, Soncini, Fontanesi, Miani, Ferrari, Massa, Casino, Marcheselli, Danka, Lombardi,

A disp. Vincenzi, Pizzera

Allenatore Sig.Miftah

Modena: Ierardi, Bellamico (46' Sola), Biagioni, La Torre,. Preti, Boni, Sarego (81' Franchini), Gabrielli, Levantino, /46' Paini) El Boukh,(23' Ferraro) Ferlicca (68' Dotto)

A disp. Montorsi, Melotti, Coppelli,

Allenatore Sig. Massimo Montanini

Arbitro Sig. Tolentini - Sez. di Parma