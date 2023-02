Calcio Femminile, il Modena supera di misura il Felino

Terza giornata della Poule Promozione e il Modena supera il Felino al termine di una bella partita. Primo tempo condotto ad alti ritmi da entrambe le squadre, con il Modena che si schiera con il consueto 4-3-3 a cui il Felino oppone un 4-4-2, ma avaro di occasioni da rete. La prima a tentare la via del gol è Bellamico ma il suo destro da fuori al 6' viene bloccato dal portiere ospite.

Al 21' è Maini su palla inattiva a provare a sorprendere Ierardi ma il suo destro si alza sopra la traversa. Al 42' Chierici lavora un bel pallone a metà campo e trova lo spiraglio giusto per servire Bergamini, il centravanti canarino si lancia verso l'area ma prima di riuscire a concludere viene rimontato da Ferrari che, con l'aiuto di Calloni, sventa la minaccia.

La ripresa vede il Modena rientrare in campo con un piglio più deciso, al 46' la prima occasione da rete, corner di Bellamico e Monzani in mischia calcia da distanza ravvicinata ma il suo destro viene respinto dalla traversa.

Preme la formazione geminiana e al 57' si porta in vantaggio: Bellamico recupera palla sulla tre quarti, trova Bergamini sulla sinistra cross dal fondo che trova puntuale Monzani Vecchi sul secondo palo a metterlo in rete.

Continua la pressione del Moderna. al minuto 62 corner di Bellamico, Biagioni con il terzo tempo arriva ad incornare ma il pallone esce lambendo la traversa. Al 68' Chierici pulisce il pallone a centrocampo appoggiando a Dotto, verticalizzazione per l'inserimento di Monzani Vecchi che viene anticipata in area dalla tempestiva uscita di Marseglia. Al 76' si rifà vedere in avanti la formazione parmigiana, punizione dai 25 metri di Ferrari che esce di un metro sopra la traversa con Ierardi attenta a controllare.

Insiste la formazione ospite che conquista un'altra punizione più decentrata rispetto alla precedente, ci prova Maini ma Ierardi non si fa sorprendere e blocca il pallone. All'82' clamorosa occasione creata dalle ragazze di Mister Montanini, Boni si destreggia sulla tre quarti e pesca Monzani Vecchi al limite dell'area, superato l'avversario diretto Monzani si allarga ma trova Paini in area piccola che non calcia di prima intenzione e con un controllo di troppo consente al portiere di arrivare a respingere la conclusione. Prima del tentativo di forcing finale delle ospiti ben controllato dalla difesa gialloblu, da segnalare una punizione di Sarego all'89' che esce di un metro sopra la traversa.

Modena - Felino 1-0

Modena: Ierardi, Bellamico, Sola, Biagioni, La Torre, Dotto (72' Sarego), Ferraro (/9' Pascarella), Chierici, Monzani Vecchi, Bergamini (80' Boni), Ferlicca (55' Paini).

A disp. Cimorelli, Coppelli, Gandolfi, Milizia, Morè.

Allenatore Sig. Massimo Montanini

Felino: Marseglia, Grazio (58' Soncini), Miani, Casino (80' Marcheselli), Calloni, Ferrari, Massa, Pizzera, Caccia (46' Danka), Fontanesi, Maini.

A disp. Vincenzi, Sartori

Allenatore Sig. Moulay Hicham Miftah

Reti: 57' Monzani Vecchi

Arbitro Sig. Luca Pintus Sez. di Modena