Calcio femminile, Modena super il Fossolo e guadagna il secondo posto

Il Modena supera un buon Fossolo e lo scavalca in classifica continuando la corsa nella Poule Promozione. Primo tempo molto equilibrato fra due formazioni che si sfidano a viso aperto. All'8' corner di Boni, Gandolfi fa la torre per Monzani che calcia di prima intenzione ma troppo centralmente per impensierire il portiere felsineo. Al 13' gran destro dal limite di Chierici che esce lambendo il palo.

Al 23' pericoloso il Fossolo, Spazzoli è brava a recuperare palla su una uscita sbagliata della difesa canarina e calcia da dentro l'area, Ierardi si distende e contiene la conclusione poi Sola anticipa Tovoli e libera l'area. Al 36' ancora pericolosa la formazione bolognese, ci prova ancora il centravanti Spazzoli su palla inattiva ma il suo destro supera la traversa. Al 42' Dotto recupera un bel pallone a centrocampo e lancia Paini nello spazio, conclusione dal limite che esce di un metro alla sinistra di Romiti.

La ripresa si apre con il Fossolo in avanti, al 48' conquista una punizione al limite, Spazzoli si incarica ancora una volta della battuta e il suo tiro impegna Ierardi che si salva con il prezioso aiuto della traversa. Prende campo la formazione di Mister Montanini, al 55' azione manovrata che porta Dotto a centrare dal fondo, la prima conclusione di Paini viene ribattuta la seconda di Chierici sfila a lato lambendo il montante.

Al 58' Tovoli si invola sulla fascia, Sola riesce, seppur con qualche difficoltà, a contenerla e la sua conclusione non crea problemi a Ierardi; sul ribaltamento di fronte Monzani Vecchi trova Dotto a limite dell'area, conclusione che il portiere devia in angolo. Sul corner che segue Sarego con il suo sinistro a rientrare sorprende Romiti, è il goal del vantaggio.

Reazione veemente delle ragazze del Fossolo ma senza che la difesa del Modena corra seri pericoli se non su un paio di palle inattive che comunque la retroguardia geminiana riesce a sventare. Al 75' Ferlicca ha sul destro il pallone del raddoppio su invito di Sarego, il portiere si distende e blocca in due tempi. All'83' il raddoppio che, di fatto, chiude il match: Dotto riesce a tenere un pallone che sembrava destinato in out, la mette in mezzo dal fondo e in mischia Ferlicca trova la deviazione vincente.

MODENA - FOSSOLO 2-0

Modena: Ierardi, Sola (65' Morè - 93' Milizia), Gandolfi, Biagioni, La Torre, Sarego (77' Pascarella), Chierici, Dotto, Monzani Vecchi, Boni (62' Ferlicca), Paini (73' Bergamini).

A disp. Forti, Gabrielli, Ferraro, El Bouhk

Allenatore Sig. Massimo Montanini

Fossolo 76: Romiti, Tic, Canfora, Coticone, Montanari, Cardi, Meggiolaro (80' Venturi), Cappa (58' Monterubbianesi), Spazzoli, Mingardi, Tovoli.

A disp. Bedetti, Borsari, Fantoni, Gentile, Greco, Patelli

Allenatore Sig. Giovanni Vannini

Reti:61' Sarego, 83' Ferlicca

Arbitro Sig. Vidali della Sez. di Modena