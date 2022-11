Calcio femminile, Modena batte anche il Fraore in trasferta

Il Modena femminile supera il Fraore sul sintetico di Noceto e torna a correre in vetta alla classifica. Partita condotta a buon ritmo da entrambe le formazioni, al 3' La Torre lancia Paini nello spazio che supera in velocità l'avversario e dal fondo cerca lo scarico per Boni a rimorchio ma Armao riesce a contrare la conclusione geminiana, al 13' ancora Boni in azione con la verticalizzazione per Dotto, destro dal limite che sfila a lato di poco.

Al 18' il vantaggio, La Torre anticipa Sbuttoni e di prima intenzione lancia Bellamico, la canarina supera di forza un difensore e da dentro l'area insacca sul palo lungo. Continua a premere il Modena, al 25' pallone pennellato di Chierici per Bellamico che impegna Delnevo che, in due tempi, sventa la minaccia. Passano tre minuti e le canarine hanno una doppia opportunità per andare a rete, Delnevo si supera dapprima su Boni poi su Gabrielli che calciano da posizione favorevolissima senza trovare il raddoppio. Al 32' il primo pericolo per la porta gialloblù, Boselli riceve in area ed è brava a girarsi e concludere ma il suo rasoterra è preda di Ierardi che blocca.

Buon momento per le padrone di casa che mettono in un paio di occasioni in ambasce la retroguardia geminiana, l'occasione migliore al 38' quando su una veloce ripartenza Boselli e Gallantini sono 2 contro 2 con Biagioni e Gandolfi ma le due canarine riescono a sventare la minaccia. Al 42' ancora pericolo per la porta gialloblù con Boselli che chiama Ierardi alla difficile deviazione in angolo

All'ultimo giro di lancette del primo tempo il raddoppio geminiano, punizione dalla tre quarti di Boni e nel mucchio in area piccola arriva la sfortunata deviazione di Saccani che nel tentativo di anticipare Chierici insacca nella sua porta.

L'avvio della ripresa vede partire forte la formazione parmense, al primo minuto pericolosa mischia in area piccola sugli sviluppi di palla inattiva sbrogliata da Biagioni e un minuto dopo, sempre su palla inattiva è Gandolfi di testa a ripulire l'area.

Poi il Modena riprende in mano la partita, al 51' lavora bene la catena di destra con Preti e Bellamico, sul centro di quest'ultima Paini va in rete ma l'arbitro annulla per un inesistente fuorigioco.

Fioccano le occasioni da rete, al 58' corner calciato a rientrare da Boni che trova Bellamico sul secondo palo ma la canarina non ha un buon impatto con il pallone che termina fuori da pochi passi. Bellamico ancora protagonista al 61' quando ricevuta palla da La Torre conclude di destro a fil di palo. Al 71' La Torre corre sulla fascia sinistra e, dal fondo, centra per Bellamico conclusione a botta sicura che il portiere riesce ad alzare in angolo, sulla battuta di Boni stacco di Gandolfi e pallone che supera la traversa di un metro.

Boni ci prova dal limite in un paio di occasioni ma alza troppo la mira, ultima occasione in pieno recupero con Gabrielli che trova Bellamico in area ma la sua conclusione in scivolata viene deviata in corner da Delnevo.

FRAORE - MODENA 0-2

Fraore: Delnevo, Lecchini (68' Punzi), Cinieri, Saccani, Armao, Naummi, Melone, Sbuttoni (80' Zolesi), Boselli, Ceci, Gallantini.

A disp. Pelosi, Cataldi, Burani, Bazzani

Allenatore Sig. Salvatore Reale

Modena: Ierardi, Sola (46' Preti), Gandolfi, Biagioni, La Torre, Gabrielli, Dotto (68' Levantino), Chierici (70' Sarego), Bellamico, Boni (88' Bergamini), Paini (76' Ferlicca).

A disp. Montorsi, Ferraro, Pascarella,

Allenatore Sig. Massimo Montanini

Reti:18' Bellamico, 45' Saccani (aut.)

Arbitro Sig. Oppido della Sez. di Parma