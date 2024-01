Calcio femminile, il Modena passa di misura contro l'Imolese

Prima giornata del girone di ritorno e vittoria frutto di una partita ben disputata dalle ragazze di Mister Maestroni, match sempre nelle mani delle gialle che creano moltissime occasioni ma la portano a casa di misura.

Parte forte la formazione geminiana, al 2' primo pericolo in area Imolese con Bellamico che controlla un centro di Maccaferri e, al momento di concludere da posizione molto favorevole viene atterrata dal difensore con il direttore che lascia correre, al 4' Pellegrino riesce a strappare sul fronte sinistro, salta il portiere in uscita fuori dalla propria area e da posizione un po' defilata conclude a rete con un difensore a respingere sulla linea della porta sguarnita.

Sull'angolo che segue ci provano prima Bellamico il cui destro viene respinto e poi Chierici il cui tiro esce di un metro. Al 7' punizione per il Modena sui 25 metri per atterramento di Maccaferri, il destro di Bellamico si ferma sulla parte alta della traversa. Al quarto d'ora ancora pericoloso il Modena, Dotto in semirovesciata sugli sviluppi di angolo non trova la porta per un soffio. Al' 19' prima sortita in avanti delle rossoblu, Polidori anche grazie ad un rimpallo favorevole trova Ercolani in area ma puntuale La Torre riesce ad anticipare l'avversaria prima della conclusione a rete.

Al 25' ci prova Pellegrino da fuori area su appoggio di Ferraro, il pallone viene deviato da un difensore e Siboni riesce a bloccare. Al 35' conclude ancora dal limite la squadra geminiana, Chierici prova il destro che il portiere ospite fa suo in due tempi. Al 40' invitante pallone di Ferraro per l'inserimento di Maccaferri, il suo destro ad incrociare è preciso ma non ha la potenza necessaria per superare Siboni. Spinge il Modena con Dotto al minuto 43, centro dal fondo per Pellegrino che si coordina bene ma il suo tiro esce di un metro sopra la traversa. All'ultimo minuto della prima frazione il goal che sblocca il risultato, scarico di Maccaferri per il destro di Bellamico dal limite che si infila sotto la traversa.

La ripresa si apre con le gialle ancora in avanti, al 47' punizione per atterramento di Coppelli, Bellamico centra per l'incornata di Maccaferri che il portiere riesce a deviare in angolo. Al 50' ci prova anche La Torre che su scarico di Pellegrino prova il destro a giro, il pallone esce a fil di palo a Siboni battuta. Al 58' ancora pericoloso il Modena, centro di Pellegrino per Coppelli che, spalle alla porta, scarica per Bellamico il cui destro da dentro l'area viene murato da Falcone. Al 61' punizione per l'Imolese sul vertice destro dell'area, la conclusione di Finotello è insidiosa ma Montorsi è attenta a bloccare sul primo palo, Al 75' azione del Modena con l'Imolese sbilanciata in avanti, Dotto a gestire a centrocampo trovando l'inserimento di Bellamico sulla fascia sinistra, conclusione sul portiere in uscita e successivo tentativo di Manfredi senza esito.

Al 78' e all'81' due ghiotte occasioni per Bellamico sfruttando lo sbilanciamento in avanti delle ospiti, la prima su lancio di Manfredi vede la conclusione respinta da Siboni in uscita, nella seconda su verticalizzazione di Chierici l'esterno gialloblu salta il portiere in uscita con un pallonetto che non inquadra la porta per pochi centimetri. Al 89' deve perciò salire in cattedra il portiere gialloblu Montorsi che con una parata eccezionale su conclusione ravvicinata di Polidori salva il risultato.

MODENA - IMOLESE 1-0

​Modena: Montorsi, Maccaferri (89' Preti), Gandolfi, Biagioni, La Torre, Ferraro, Chierici, Dotto, Bellamico Coppelli (66' Manfredi) Pellegrino. A disp. Forti, Morè, Gabrielli, Bergamini, Pascarella, Sarego, Monzani Vecchi. Allenatore Sig. Cesare Maestroni

Imolese: Siboni, Savini, Torboli, Iraci, Menghetti, Ganzerli (78' Salvatori), Falcone, Guerrini, Finotello, Polidori, Ercolani (86' Timoncini). A disp. Collina- Allenatore Sig. Vincenzo Petti

Reti: 44' Bellamico

Arbitro Sig. Costanzo della Sez di Modena