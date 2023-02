Calcio femminile, pari fra Modena e Imolese nel Poule Promozione

Prima giornata della Poule Promozione che termina in pareggio per il Modena femminile, al termine di una partita molto tesa e combattuta con l'Imolese.

Parte forte la formazione di Mister Montanini e già al primo minuto Paini ha una buona occasione su verticalizzazione di Bellamico ma il suo destro viene bloccato in due tempi da Gramantieri. Al 3' sugli sviluppi di un corner respinto corto dalla difesa ospite ci prova Dotto dal limite ma il suo tiro termina alto. Al 4' minuto prima azione delle ospiti con Ganzerli anticipata dall'uscita della sempre attenta Ierardi. Al 6' ancora pericoloso il Modena con Paini che calcia da dentro l'area ed il pallone che esce di un metro a portiere battuto.

La partita a questo punto si fa più equilibrata con il MOdena che prova ad impostare il suo gioco manovrato e l'Imolese che si affida ai lanci lunghi ed alle ripartenze. Al quarto d'ora azione tambureggiante delle canarine che arrivano alla conclusione con Bellamico, Paini e Preti in rapida successione ma i tiri vengono tutti ribattuti in un'area affollatissima. Al 26' gran galoppata di Paini sul fronte sinistro, pallone in mezzo per Monzani Vecchi che viene anticipata al momento della conclusione, sul ribaltamento di fronte occasione Imolese con Ganzerli a cui Ierardi in uscita mura il destro.

Al 28' ancora pericoloso il Modena con Monzani Vecchi che ci prova in acrobazia su centro di Sarego ma il pallone si alza sopra la traversa. Alla mezz'ora passano le ospiti, rapida ripartenza e assist di Ganzerli per Finotello che incrocia sul palo lungo. Il secondo tempo vede subito il pareggio del Modena, Monzani Vecchi viene atterrata al limite dell'area e Sarego pennella con il suo sinistro la punizione sotto la traversa. Al 58' la palla inattiva dal limite è per l'Imolese, Ierardi vola a bloccare la conclusione di Papa.

Al 62' Ferraro trova Paini in area, l'attaccante riesce ad anticipare il portiere in uscita ma, in precario equilibrio, non trova la porta. Al 67' il vantaggio delle canarine, Dotto calcia un angolo e Bellamico svetta di testa, il pallone viene respinto sulla linea ma La Torre dal limite insacca con un destro forte sotto la traversa. La reazione dell'Imolese si concretizza al 73' quando Papa entra in maniera scomposta su Biagioni ma l'arbitro lascia correre, il pallone rimane nella disponibilità della romagnola che insacca superando Ierardi. Forcing finale del Modena alla ricerca dei tre punti che si ferma sul palo di La Torre a portiere battuto in pieno recupero.

MODENA - IMOLESE 2-2

Modena: Ierardi, Preti (46' Morè) Sola, Biagioni, La Torre, Sarego (61' Ferraro), Dotto (80' Pascarella), Chierici, Bellamico, Paini (71' Bergamini), Monzani Vecchi (82' Boni).

A disp. Torresin, Coppelli, Gandolfi, El Boukh

Allenatore Sig. Massimo Montanini

Imolese: Gramantieri, Falcone, Torboli, Savini, Quadrelli, Iraci, Ganzerli (80' Timoncini), Polidori (71' Zerbini), Finotello, Papa, Durante.

Allenatore Sig. Francesco Termali

Reti:30' Finotello, 48' Sarego, 67' La Torre, 73' Papa

Arbitro Sig. Sorrentino della Sez. di Modena