Calcio femminie, poker del Modena al Limidi

A Limidi il Modena femminile passa senza problem: derby che va alle canarine con un poker di reti ed uno di legni. Partita a senso unico quella andata in scena al Comunale di Limidi, prima conclusione a rete del Modena al 5' con Chierici che dal limite lascia partire un bel destro che esce di poco alla destra di Mangiacasale.

Al 7' punizione concessa sul fronte destro del campo, pennellata in mezzo con il sinistro educato di Sarego a premiare il terzo tempo di Gandolfi ma la sua incornata sorvola la traversa. Al 12', sugli sviluppi di corner calciato da Bellamico e respinto corto dalla difesa arriva il destro di Melotti che sfiora il montante. Al quarto d'ora Sarego controlla bene sulla tre quarti, arriva al limite e conclude a rete con il pallone che si ferma sul palo, un difensore libera in corner. Passano 4 minuti e un altro legno ferma le canarine, Chierici libera Preti alla conclusione con il destro che viene respinto dalla traversa.

Al 20' terzo legno per le gialle Pascarella dal limite, sulla palla che ritorna al centro dell'area arriva per prima Coppelli che insacca di forza. Al 25' arriva il raddoppio, Bellamico corre sulla sinistra e da posizione defilata, ancorché ostacolata da un difensore, conclude a rete sorprendendo Mangiacasale sul primo palo. Al 30' punizione dai 25 metri che Sarego calcia a rete, Mangiacasale è brava ad alzare sopra la traversa. Al 44' l'unico intervento importante di Montorsi su palla inattiva ben indirizzata da Campagnoli con il portiere canarino reattiva a deviare sopra la traversa.

In avvio di ripresa buon lavoro della catena di destra con Melotti ed El Bouhk la cui conclusione sul primo palo viene deviata in angolo dall'estremo del Limidi.

Al 56' un quarto legno ferma Coppelli che conclude da dentro l'area ben liberata da Monzani Vecchi.

Al 58' una buona manovra che vede in azione Melotti e Monzani Vecchi, conclusione a rete che il portiere respinge corto, Coppelli arriva sul pallone assieme Franchini, centrale del Limidi, e contrastata non riesce nel tap-in. Al 59' cost to cost di Preti che salta un paio di avversarie ed arriva in area dove viene atterrata fallosamente, Chierici si presenta sul dischetto ed insacca. Al 65' è ancora duello fra Coppelli e Mangiacasale e anche questa volta è brava il portiere di casa andando a respingere una conclusione ravvicinata su centro di Monzani Vecchi.

La rete è nell'aria ed arriva al 66' con Pascarella che insacca un appoggio di Chierici. Al 72' azione manovrata delle canarine con pallone che viaggia da Manfredi a Pellegrino per arrivare a Chierici che conclude da buona posizione ma alza la mira. Al 79' ci prova Manfredi ma il suo sinistro viene deviato in angolo, ultima occasione per il Modena sui piedi di Nicolini ma il suo destro da dentro l'area esce a fil di palo.

LIMIDI - MODENA 0-4

Pol. Limidi: Mangiacasale, Borgiani (70' Fordiani), Campagnoli, Cavallieri (46' Gherardi), Bergonzoni, Franchini, Bartolomeo, Russo , Zappulla (46' Rizzi), Chimento (73' Gelosini), Bozzoli (78' Bellone)- Allenatore Sig. Francesco Manfrin

Modena: Montorsi, Preti, Morè, Gandolfi (55' Biagioni), Melotti, Pascarella, Chierici, Sarego (71' Nicolini), El Bouhk (55' Monzani Vecchi), Coppelli (71' Manfredi), Bellamico (55' Pellegrino). A disp. Ierardi, Dotto, Gabrielli, Sola. Allenatore Sig. Cesare Maestroni

Reti: 20' Coppelli, 25' Bellamico, 59' Chierici, 66' Pascarella

Arbitro Sig. Tosse della Sez. di Finale Emilia