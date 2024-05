Modena Femminile, doppietta di Bellamico per la vittoria contro Osteria Grande

Modena femminile in campo contro Osteria Grande. Buona prestazione delle ragazze di Mister Maestroni che ha portato ad una meritata vittoria.

Partita in mano alle gialle fin dal fischio d'inizio e primo tentativo a rete al 4' quando Nicolini stacca di testa su centro di Bellamico ma il pallone esce di un metro alla sinistra del portiere. Al 6' Tognolini recupera palla sulla tre quarti, appoggio a Chierici che vede l'inserimento di Bellamico, controllo di petto e gran destro che si insacca sotto la traversa. All'11' palla gol per Nicolini che si inserisce in area su plla in verticale di Sarego, il terreno di gioco non l'aiuta nel controllo e il suo destro ad incrociare sul palo lungo esce di un metro.

Al 17' ancora pericoloso il Modena, lavora il pallone la catena di destra con Sola ed El Boukh, centro dalla linea di fondo troppoo alto per Nicolini ma il pallone viene recuperato da Bellamico che lo rimette in mezzo, questa volta arriva l'incornata di Nicolini che viene respinta sulla linea da un difnsore bolofgnese a Giovannini battuto. Al 35' ancora protagonista sulla fascia, il suo cross trova la deviazione sottoporta di Nicolini ma Giovannini d'istinto riesce a deviare sopra la traversa.

Sul corner che segue scambio Sarego Bellamico che dal vertice dell'area trova la seconda marcatura personale con un bel destro. Prima della fine del tempo ci provano dal limite Sarego, Sola ed El Boukh senza però trovare la misura giusta.

La ripresa vede al 52' Monzani Vecchi brava a recuperare palla sulla tre quarti, dopo aver saltato un paio di avversarie trova l'inserimento di Nicolini, il suo destro da dentro l'area è preda in due tempi del portiere ospite.Al 60' ci prova Sarego dal limite ma il pallone esce a fil di montante, poco dopo è Ferlicca che controlla bene al limite e conclude indirizzando il pallone verso l'angolo alto ma il pallone esce di un nulla. Al 73' Bellamico centra ed il pallone viene deviato di mano da un difensore, rigore assegnato al Modena che Chierici indirizza alla sinistra del portiere ma Giovannini indovina l'angolo e riesce a deviare in angolo.

Al 76' ancora una palla gol per le gialle, il sinistro di Sarego si ferma sul palo a portiere battuto.Al 78' ci prova ancora Nicolini dal limite ed ancora una volta il portiere bolognese dice di no; passano due primi e Occhilupo dopo aver vinto un bel duello a centrocampo trova il taglio di Monzani Vecchi che controlla e conclude a rete, questa volta il portiere non potrebbe farci nulla ma il tiro esce a fil di montante. Ultimo tentativo ancora di Nicolini nel recupero ben servita da Monzani Vecchi ma il suo destro esce di un metro.

MODENA - OSTERIA GRANDE 2-0

Modena: Montorsi (46' Forti), Sola (46' Monzani Vecchi), Morè (68' Bonomo), Biagioni, La Torre, Chierici, Sarego, Tognolini (77' Occhilupo), El Boukh (63' Ferlicca), Nicolini, Bellamico.

A disp. Pascarella, Pellegrino, Dotto, Preti.

Allenatore Sig. Cesare Maestroni

​Osteria Grande: Giovannini, Golinelli, Zanardi, Sammarco, Giuffredi (87' Vitale), Staniscia, Berselli (67' Gentile), Morozzi (68' Iannolo), Motola, Tabellini (75' Lugaresi) Bassi.

A disp.Sarnataro A., Sarnataro S.,

Allenatore Sig.Vincenzo Grifasi

Reti: 6' - 35' Bellamico

Arbitro Sig. Mauro Vancini - Sez. di Finale Emilia