Calcio Femminile, Modena supera Osteria Grande con un goal per tempo

Testa coda nell'ultima giornata del girone B del Campionato di Eccellenza, in attesa dei play off, e il Modena se lo aggiudica con un goal per tempo superando Osteria Grande.

Primo tempo che vede la formazione ospite molto aggressiva e vivace in fase iniziale con le ragazze di Mister Montanini che faticano a trovare le misure. La prima conclusione degna di nota arriva al 17' quando Pellegrino si incarica di calciare la punizione assegnata dal direttore di gara per fallo su Bergamini, il suo destro a rientrare si infrange sulla traversa, prosegue l'azione e il giovane portiere bolognese Sarnataro è brava a bloccare la conclusione di Bergamini. Al 20' risponde l'Osteria Grande sempre su palla inattiva, Masini dal limite conclude a rete e Ierardi è salvata dal palo.

E' un buon momento per le ospiti che nel giro di 5 primi concludono a rete in due occasioni con il portiere geminiano attento a sventare ogni minaccia. Scampato il pericolo la formazione gialloblu prende campo ed inizia a far girare meglio il pallone, al 26' doppia occasione per il Modena ma Sarnataro si supera per respingere una conclusione di Bergamini ed a respingere il tap-in in acrobazia di Coppelli. Al 35' ancora pericoloso in avanti il Modena, l'esterno Preti taglia alle spalle della difesa ospite e si presenta puntuale alla deviazione sul centro di Pellegrino ma il pallone sfila a lato di un soffio.

Passa un minuto e il vantaggio arriva con l'esterno basso Perna, che su torre di Bergamini, anticipa il portiere in uscita ed insacca. Prima del termine ancora azione insistita del Modena ma la difesa ospite riesce a ribattere le conclusioni di Preti e Pellegrino.

Secondo tempo che vede subito le modenesi pericolose in avanti, al 51' Coppelli riceve in area un centro di Pellegrino, difende il pallone e conclude a rete ma il pallone viene respinto dal palo. Al 53' il raddoppio geminiano, Sarego dalla destra pesca Bergamini che dall'altezza del dischetto non lascia scampo al portiere ospite. Al quarto d'ora della seconda frazione tambureggiante azione di Baiano che viene murata dalla difesa felsinea, Preti si avventa sulla respinta corta della ospiti ma il suo destro esce lambendo il montante.

Al 77' azione avvolgente che nasce sulla sinistra con Pellegrino che salta l'avversario diretto e appoggia centralmente per Preti, scarico per Milizia che conclude a rete ma Sarnataro riesce a deviare in angolo; sul corner che segue Sarego trova Pellegrino sul palo lungo ma l'incornata si infrange sul palo esterno.

E' l'ultima emozione del match, ora le ragazze di Mister Montanini saranno impegnate dal 20 marzo nei play off alla ricerca della promozione.

Modena C.F. - Osteria Grande 2-0

Modena CF: Ierardi, Perna (46' Milizia), Gandolfi, Bobirneaga, La Torre, Preti (80' Balestri), Baiano (75' Ferraro), Sarego, Pellegrino, Bergamini (75' Ferlicca), Coppelli (55' Gabrielli).

A disp.: Montorsi, Biagioni

Allenatore sig. Massimo Montanini

Osteria Grande: Sarnataro A., Golinelli, Zanardi, Morozzi, Masini, Sammarco, Motola, Sarnataro S., Lugaresi (63' Augello), Levantino, Giovannini.

A disp.: Iannolo

Allenatore sig. Mariano Deni

Reti:36' Perna, 53' Bergamini

Arbitro sig. Buzzi sez. di Ferrara