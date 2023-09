Coppa Italia Eccellenza Femminile, Modena supera un buon PGS e si qualifica ai quarti di finale

Modena prosegue in coppa, battendo per tre resti a zero PGS Smile. Nonostante la giornata caldissima le due squadre affrontano il match ad un buon ritmo, con il Modena a produrre gioco costringendo le padrone di casa nella propria metà campo.

Al 5' il primo pericolo per la porta difesa da Verri, Bellamico scende sulla fascia sinistra e dal fondo centra per Manfredi, tiro di prima intenzione che si alza sulla traversa. Passa il Modena all'8', Incerti difende il pallone sulla tre quarti ed apre per Bellamico, nuovo cross dal fondo e questa volta la conclusione di Manfredi non lascia scampo a Verri, è la prima marcatura ufficiale della stagione 2023-24 delle canarine e a realizzarla è l'attaccante classe 2004 prodotto della cantera gialloblu.

Al 12' altra bella conclusione del Modena, Sarego ci prova dai 20 metri e il suo sinistro mette in difficoltà Verri che si salva in due tempi. Al quarto d'ora si fa vedere in avanti il PGS che dopo un'azione ben condotta da Bortolini porta al tiro Vecchi dal limite, conclusione che esce sopra la traversa con Montorsi a controllare.

Al 37' il raddoppio del Modena, lavora bene la catena di destra con Preti e Dotto, l'estero supera un paio di avversarie ed effettua un tiro cross che il portiere formiginese respinge corto, Incerti - buon rientro il suo dopo un lungo infortunio - non si fa pregare ed insacca il rigore in movimento.

Insiste il Modena e prima dello scadere della prima frazione, crea altre due chiare occasioni da goal: al 44' triangolo nello stretto fra Manfredi e Bellamico con quest'ultima che entra in area dal lato corto e conclude sul primo palo con il pallone che termina sull'esterno della rete, un minuto dopo Preti verticalizza per Manfredi che entra in area, supera il portiere in uscita ma si allunga troppo il pallone e non riesce ad insaccare.

La ripresa si apre con ancora il Modena pericoloso, al 47' Gabrielli dal limite lascia partire un bel destro che si spegne sul fondo lambendo il montante. Poi la partita si addormenta complice il gran caldo, il Modena controlla il gioco evitando che le padrone di casa creino pericoli alla porta di Montorsi. Le sostituzioni operate da Mister Mattioli immettono nuove energie in campo, al 61' buono scambio sulla destra e Monzani Vecchi che raggiunto il fondo pesca Manfredi al limite dell'area piccola, anziché concludere a rete prova, altruisticamente, a servire Bergamini con un pallone che arriva troppo arretrato prendendo in contropiede la compagna.

Al 63' ci prova ancora Bellamico, su assit di Manfredi, ma il suo destro di controbalzo esce lambendo il palo. La neo entrata Pellegrino si mette subito in evidenza: al 79' con una punizione dal limite che costringe Verri ad una corta respinta, la ribattuta di Pascarella vine murata, ed all'84' con la terza marcatura sfruttando l'assist di Bellamico.

Raggiunto l'obiettivo quarti di finale ora testa al Campionato, esordio domenica prossima sul difficile campo dell' Imolese 1919.

PGS SMILE - MODENA 0-3

PGS SMILE: Verri, Adriani, Zanoli, Franchi (50' Ferri), Viva, Fontana (71' Talassi), Vecchi, Nordi, Florini (78' Gamberi), Bortolini, Bertoglia (64' Brazzelli)

A disp. Bavutti, Abbatiello, Parmiggiani, Rios, Lonardi.

Allenatore Sig. Antonio Petrucci

MODENA: Montorsi, La Torre, Biagioni, Gandolfi, Preti, Sarego (70' Pascarella), Chierici (46' Gabrielli), Bellamico, Dotto (54' Monzani Vecchi), Incerti (46' Bergamini), Manfredi (77' Pellegrino).

A disp. Ierardi, Melotti, Ferraro, Maccaferri,

Allenatore Sig. Marco Mattioli

Arbitro Sig. Gabriele Digesi

Reti: 8' Manfredi, 37' Incerti, 83' Pellegrino