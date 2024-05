Calcio femminile, Modena vince a Formigine e chiude la terzo posto

Ultima giornata di Campionato, il Modena conclude la stagione con una bella vittoria ed il terzo posto in classifica, regolando per 3 a 0 la Pgs Smile.

Parte bene la formazione di casa e al 7' arriva la prima conclusione verso la porta geminiana con Bertoglia che Ierardi controlla e lascia terminare a lato; al 9' ancora il PGS in avanti con una punizione dai 25 metri, il destro di Vecchi è insidioso ma Ierardi è attenta ed alza sopra la traversa. Prende pian piano in mano la partita la formazione di Mister Maestroni e al 14' arriva il primo tiro insidioso delle gialle, Gabrielli è brava a trovare l'inserimento di Pellegrino che appena entrata in area conclude ma il tiro si alza di un metro sopra la traversa.

Al 16' azione corale delle gialle che prende il via dalla catena di destra, Preti trova il movimento di Coppelli al limite, scarico per la conclusione di Dotto dal limite con il pallone che esce di un nulla.Al 19' Chierici imbuca in area per Pellegrino, Scaltriti è reattiva e si salva di piedi in angolo. Al 21' altra palla goal per le gialle, rimessa potente di Coppelli, Gabrielli allunga la traiettoria di testa trovando in area piccola Chierici che incredibilmente alza sopra la traversa. Al 26' arriva il vantaggio, lavora bene il pallone la catena di sinistra con Melotti che trova Bellamico, centro preciso e stacco vincente di Chierici che incorna in rete.

Azione corale al 35' con Dotto che trova Coppelli al limite, scarico per Bellamico che cambia il fronte d'attacco trovando Chierici che si accentra e conclude a rete con il pallone che si alza sulla traversa. Al 41' azione personale di Pellegrino che recupera palla a centrocampo, slalomeggia fra le avversarie ed arrivata al limite conclude di destro, il pallone esce a fil di traversa.

Ripresa che vede sempre il Modena in avanti alla ricerca del raddoppio, al 55' ripartenza pericolosissima delle gialle, Dotto lancia per Coppelli che vede la sovrapposizione di Monzani Vecchi e la serve con precisione, Monzani salta l'ultimo difensore e a tu per tu con Scaltriti non trova il gol per la grande risposta del portiere formiginese. Al 58' Coppelli riceve una verticalizzazione di Gabrielli, si incunea fra i centrali di casa e conclude a rete con il pallone che si alza di un metro sulla traversa.

Al 60' è Chierici a provarci dal limite senza fortuna. Dopo il cooling break arriva il raddoppio, Preti con una rimessa laterale battuta velocemente trova Monzani Vecchi isolata in area, centro teso che trova sottoporta la deviazione vincente della neoentrata Tognolini.

All'82' arriva la terza rete, Nicolini di forza strappa il pallone dai piedi di Viva e si invola verso la porta, davanti al portiere è fredda e insacca sul primo palo con un rasoterra. Ci prova fino alla fine il Modena ala ricerca della quarta rete, al 90' Pascarella fa una bella percussione sulla fascia destra poi centra per Nicolini che, in area piccola, non trova l'impatto giusto per insaccare. Nel recupero da segnalare un gran destro al volo di Monzani Vecchi che lambisce il montante e una conclusione di Pascarella dal limite che si alza sulla traversa.

PGS SMILE - MODENA 0-3

PGS Smile: Scaltriti, Salvati(75' Talassi), Zanoli, Ferri, Viva, Fontana, Vecchi, Florini (58' Adriani), Bortolini, Bertoglia (46' Franchi), Nordi (82' Brazzelli)

A disp. Fabio, Lonardi, Gamberi, Meteori, Veronesi

Allenatore Sig. Antonio Petrucci

Modena: Ierardi, Melotti (46' Monzani Vecchi), Gandolfi, Biagioni, Preti, Gabrielli (75' Pascarella), Chierici, Dotto (75' Sarego), Bellamico, Coppelli (68' Nicolini), Pellegrino (68' Tognolini).

A disp. Montorsi, Occhilupo, El Bouhk, La Torre

Allenatore Sig. Cesare Maestroni

Reti: 26' Cherici, 71' Tognolini, 82' Nicolini

Arbitro Sig. P. Ragosta della Sez. di Modena