Calcio femminile, poker del Modena alla PGS Smile al giro di boa

Ultimo impegno del girone di andata, poker di gol e tre legni per le gialle, che superano con un poker le rivali della PGS Smile. Partita a senso unico al Comunale Gasperini di Bastiglia con Il Modena padrone del campo, all'8' la prima conclusione a rete, Pellegrino lavora palla sulla tre quarti, poi trova il corridoio giusto per servire Bellamico, controllo e conclusione dal limite che Salvati devia in angolo. Al 16' ancora Bellamico a provarci di prima intenzione sulla respinta corta della difesa bianco azzurra su precedente tiro di Coppelli, il pallone sfila a fil di montante.

Ancora pericolose le gialle al 22', corner di Dotto dalla destra, Pellegrino sul secondo palo conclude al volo ed il pallone esce di un metro a portiere battuto. Al 25' passa il Modena, lavora bene la catena di destra con Maccaferri e Dotto, scarico per Chierici che conclude a rete, il pallone viene rimpallato e termina sui piedi di Pellegrino che vede Coppelli libera in area, assist e conclusione dal dischetto che non lascia scampo al portiere formiginese. Insiste la squadra di Mister Maestroni, al 27' azione tambureggiante che nella stessa azione porta alla conclusione prima Maccaferri, poi Gabrielli ed infine Dotto il cui destro viene deviato in angolo da Salvati. Sul corner palla buona per La Torre ma il suo destro di contro balzo viene bloccato in due tempi dall'estremo ospite.

Alla mezz'ora il raddoppio, Gabrielli imposta a centrocampo per Dotto, controllo e centro teso che Bellamico insacca di testa con una pregevole torsione. Al 36' la prima conclusione del PGS, la giovane Bortolini supera La Torre con un bel tocco sotto poi conclude dal limite alzando la mira. Al 37' Biagioni esce palla al piede e, all'altezza della metà campo, allarga per Maccaferri che arriva sul fondo per scaricare a Dotto, cross per Pellegrino che alza la conclusione lambendo la traversa.

La ripresa riprende sulla medesima falsariga, al 47' ancora Pellegrino alla conclusione ma allarga troppo il piatto e non inquadra la porta. Al 50' precisa verticalizzazione di Dotto per il taglio di Coppelli che si trova a tu per tu con Salvati ma il suo destro è più potenza che precisione e si ferma sul portiere in uscita. Al 54'il primo legno colpito dalle gialle, punizione dai 20 metri assegnato per intervento falloso su Chierici, il destro di Pellegrino si ferma sulla traversa e a nessuna delle compagne riesce la ribattuta a rete. Al 55' arriva la terza rete, conclusione di Dotto, ben liberata al tiro da Coppelli, non trattenuta da Salvati e Pellegrino di forza insacca (vedi foto). Passano pochi minuti ed arriva la quarta segnatura, triangolo al limite fra Dotto e Bellamico che si presenta in area e supera il portiere ospite con un tiro sul secondo palo.

Iniziano le sostituzioni da parte di entrambe le squadre ma lo spartito in campo rimane il medesimo, alla mezz'ora Chierici trova il taglio di Bergamini dietro la difesa ospite, controllo in area e rasoterra che si ferma sul palo lungo a portiere battuto. Al 76' tiro potente e preciso di Manfredi dal limite che Salvati riesce a deviare in angolo con la punta delle dita. In pieno recupero il terzo legno, Manfredi sugli sviluppi di angolo conclude al volo da dentro l'area con il pallone che da l'illusione del gol ma si ferma sull'incrocio dei pali.

MODENA - PGS SMILE 4-0

Modena: Forti, Morè (75' El Boukh), Biagioni, Maccaferri (70' Ferraro), La Torre, Gabrielli, Chierici, Dotto (60' Incerti), Bellamico, Coppelli (70' Bergamini), Pellegrino (60' Manfredi).

A disp.: Cimorelli, Sola, Preti, Pascarella

Allenatore Sig. Cesare Maestroni

PGS SMILE: Salvati, Adriani (70' Gamberi), Zanoli (89' Bavutti), Fontana, Viva, Ferri (78' Talassi), Vecchi (60' Brazzelli), Nordi , Florini (60' Franchi), Bortolini, Bertoglia.

A disp.: Verri, Parmiggiani, Lonardi, Rios

Allenatore Sig. Antonio Petrucci

Reti: 25' Coppelli, 30'- 60' Bellamico, 55' Pellegrino

Arbitro Sig. Roberto Costanzo della Sez. di Modena