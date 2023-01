Modena Femminile, vittoria importante sul campo delle Biancorosse di Piacenza

Riprende il Campionato e le Canarine, sull'ostico terreno di Piacenza, ritrovano vittoria e primato in classifica. Primo tempo caratterizzato da una supremazia territoriali delle gialloblu che provano a costruire gioco e che costringono per larghi tratti le padrone di casa nella loro metà campo, piacentine sempre pronte a cercare la ripartenza giusta con Mainardi e Oleotti.

Al 6' la prima conclusione pericolosa da parte delle canarine con Bellamico che in torsione, contrata dal centrale biancorosso, prova il destro che esce a fil di palo. Dopo un lungo periodo in cui il gioco si sviluppa nella metà campo piacentino senza però grossi pericoli per la porta di Orlando, alla prima ripartenza riuscita il Piacenza va a pochi centimetri dalla marcatura, bravissima Sola a respingere sulla linea una palla sporca colpita da Oleotti in mischia su centro di Mainardi con Montorsi battuto.

Al 26' occasionissima per le geminiane, dopo azione insistita Bellamico è brava a guadagnare il fondo e centrare per Paini, l'attaccante, in area picccola, anticipa la diretta marcatrice ed indirizza sul primo palo ma il pallone esce a fil di palo.

Passano due minuti ed il Piacenza passa, ripartenza e verticalizzazione per Mainardi che si incunea centralmente e batte Montorsi in uscita. Reazione delle canarine che dopo un paio di conclusioni da fuori ben controllate dall'estremo difensore biancorosso, raggiungono il meritato pareggio al 36' con un colpo di testa di Chierici su centro di Dotto.

Continua a premere la formazione modenese, al 43' da segnalare un destro di Bellamico da dentro l'area che costringe Orlando a volare per deviare in angolo e, in pieno recupero, Paini, dopo una bella sgroppata palla al piede, concludere a rete con il portiere piacentino bravo a bloccare in due tempi.

Secondo tempo tutto di marca gialloblu, il Modena inizia a spingere fin dal primo minuto e trova i goal vittoria. Al 51' gran sgroppata di Preti sulla destra, appoggio al centro per Paini che fa velo per Boni, appoggio verticale per Bellamico che da dentro l'area alza sopra la traversa. Al 52' Boni controlla al limite un appoggio di Dotto e lascia partire un bel destro che fa la barba al palo. Al 53' ancora Preti a spingere sulla fascia, centro dal fondo che Orlando smanaccia ma né Paini né Bellamico trovano la deviazione giusta sottoporta.

E' un assedio, al 54' grande conclusione di Dotto su centro di Paini con Orlando che si distende a deviare in angolo, sulla battuta di Boni incornata di Pascarella in area piccola e Orlando si salva di piede.

Al 60' Chierici viene atterrata fallosamente sulla tre quarti, sulla battuta di Boni la difesa riesce a ribattere il pallone viene recuperato a centrocampo da La Torre che parte sulla fascia sinistra e dal vertice dell'area conclude sotto la traversa. Continua a premere la formazione ospite e al 67' trova la terza marcatura, Preti - ottima oggi la sua prestazione - corre sulla fascia e dopo aver saltato di forza l'avversario diretto, scarica sotto la traversa da posizione decentrata sorprendendo Orlando.

Al 76' la quarta marcatura, centro di Paini per Bellamico che scarica per Pascarella che con un gran sinistro mette la palla nell'angolo alto alla destra del portiere. All'81' chiara occasione da rete per le gialle, su rimessa laterale di Coppelli Pascarella di testa allunga per Bellamico che ha il tempo di controllare e calciare sul palo lungo ma la sua conclusione esce di poco. Ultimo brivido per la formazione di casa all'84' quando Preti dal limite lascia partire un gran destro che si infrange sulla traversa a portiere battuto.

Biancorosse Piacenza - Modena 1-4

Biancorosse Piacenza: Orlando, Macciotti (75' Gasparini), Sivelli, Zisa, Adiletta, Del Rio, Cervini, Scala (43' Gallo), Merli, Oleotti, Mainardi.

A disp. Salvi

Allenatore Sig. Antonino Imprezzabile

Modena: Montorsi, Preti (85' El Boukh), Sola, Biagioni, La Torre, Dotto (75' Ferraro), Chierici, Gabrielli (13' Pascarella), Bellamico, Boni (65' Balestri), Paini (80' Coppelli).

A disp. Ierardi, Sarego, Gandolfi.

Allenatore Sig. Massimo Montanini

Reti: 28' Mainardi, 36' Chierici, 61' La Torre, 67' Preti, 76' Pascarella

Arbitro: Sig.Marco Maraviglia sez. di Piacenza