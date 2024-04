Modena femminile, vittoria importante 3-1 contro Piacenza

Il Modena con un gran primo tempo porta a casa tre punti contro un ostico Piacenza. Gran primo tempo delle ragazze di Mister Maestroni che prendono in mano le redini dell'incontro fin dal fischio d'inizio, al 1' centro di Bellamico per Monzani Vecchi che, in area piccola, viene anticipata dal difensore al momento del colpo di testa. Prosegue la pressione delle gialle su due bei centri di Sola e Bellamico è brava Galmuzzi nell'uscita alta.

All'8' conclusione di Bellamico da posizione defilata sul fronte sinistro del campo, il portiere ospite riesce a deviare in angolo; sul corner il pallone attraversa tutta l'area e viene recuperato sull'altro fronte da Monzani Vecchi nuovo centro e incornata di Chierici che si ferma sulla traversa. Al quarto d'ora punizione sulla tre quarti, si occupa della battuta Pellegrino, il suo destro non viene trattenuto da Galmuzzi ma Chierici non trova la porta sul tap-in ravvicinato. Al 20' arriva la prima conclusione verso la porta di Ierardi, è Francesca Pagani a provarci dal limite dopo una veloce ripartenza ma il pallone sfila a lato.

Al 22' azione manovrata delle gialle con uscita dal basso e poi sviluppo sulla catena di destra Sola e Monzani Vecchi, il pallone arriva a centro area con Chierici che si vede ribattuta la sua conclusione, recupero palla al limite di Pellegrino fermata fallosamente, la stessa Pellegrino si incarica della battuta, il suo destro viene respinto corto dal portiere e Gabrielli con un tocco ravvicinato insacca. Passano soli tre giri di lancette ed arriva il raddoppio, Pellegrino riceve palla sulla tre quarti gialloblu e con un lancio millimetrico pesca Monzani Vecchi sulla tre quarti biancorossa, controllo indirizzato e conclusione che non lascia scampo a Galmuzzi.

Al 31' Pellegrino giostra il pallone a centrocampo poi appoggia a Biagioni che verticalizza per Monzani Vecchi che in area viene anticipata dall'uscita bassa del portiere ospite. Al 32' arriva la terza rete, Monzani Vecchi corre sulla fascia destra, scarico al centro per Dotto che trova Bellamico fra le linee,. gran destro incrociato che si spegne nel sette alle spalle di un'incolpevole Galmuzzi. Prima della fine del tempo ci provano ancora La Torre e Biagioni senza trovare lo specchio per pochi centimetri.

Secondo tempo giocato sotto una pioggia battente, il Modena prova ad amministrare il vantaggio e le ospiti spingono alla ricerca del gol che riaprirebbe la partita. Al 65' una bella combinazione fra Baffi e Francesca Pagani consente al centravanti ospite di concludere a rete, Ierardi si salva in angolo: sul corner che segue mischia in area e Cervini riesce a spingere in rete il pallone da pochi passi.

Continuano a premere le piacentine senza però creare grossi pericoli alla difesa geminiana, le ragazze di Mister Maestroni giocano in ripartenza e creano un paio di pericoli alla porta di Galmuzzi al 77' con Manfredi, all'80' con Pellegrino ed ancora con Pellegrino all'83' su un bel centro di Preti. All'85' unico pericolo per la porta di Ierardi brava nell'uscita bassa ad anticipare Tramelli su invitante pallone di Di Fresco.

Il tabellino

MODENA - PIACENZA 3-1

Modena: Ierardi, Sola, Morè (75' Gandolfi), Biagioni (80' Preti), La Torre, Gabrielli, Chierici, Dotto (61' Sarego), Bellamico (61' Manfredi), Monzani Vecchi, Pellegrino (83' Pascarella). A disp.: Montorsi, Melotti, El Bouhk, Coppelli. Allenatore Sig. Cesare Maestroni

Piacenza: Galmuzzi, Pagani A. (16' Garbazza), Tramelli M., Baffi, Dauria (Tramelli A.), Fulgoni (65' Barbarini), Cervini, Bottini (80' Boselli), Pagani F:, Di Fresco, Amorim. A disp. Bedini, Merli,. Allenatore Sig. Salvatore Rizzo

Reti:23' Gabrielli, 25' Monzani Vecchi, 32' Bellamico, 66' Cervini

Arbitro: Sig. Vancini della Sez. di Finale Emilia