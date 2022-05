Calcio Femminile. Modena travolgente in Romagna, ma la promozione sfuma

Ultimo impegno nella Poule Promozione nel torrido pomeriggio Cerviese e vittoria a conclusione di una grande stagione. Modena regola infatti per 5 a 1 la Saline di Romagna Women.

Parte forte la formazione romagnola e al 2' costruisce occasione da rete con Emiliani che dai 25 metri conclude di destro e il pallone si stampa all'incrocio dei pali. Passato lo spavento il Modena inizia a costruire il suo gioco e all'8' passa in vantaggio con Bergamini brava a concludere di mancino sul centro di La Torre e ad insaccare sul secondo palo. Continua a premere il Modena, al 12' Preti recupera a centrocampo il pllone e con un pregevole tocco sotto trova Pellegrino sulla corsa, controllo e conclusione da dentro l'area respinto da Pacifico in uscita.

Al 22' Azione di Monzani Vecchi sulla destra, sdradica il pallone dai piedi di un'avversaria e dalla linea di centrocampo assiste Pellegrino nello spazio, la punta geminiana salta un'avversaria e da dentro l'area calcia sul palo lungo con il pallone che esce di un metro.

In un momento di totale controllo del match arriva il pareggio romagnolo, Emiliani approfitta dell'errato posizionamento della difesa e si inserisce centralmente, scarico per Soglia che si vede ribattere la prima conclusione da Montorsi che nulla può sulla seconda. Prima della fine del tempo chiara occasione da rete per il Modena ancora con Pellegrino lanciata a rete da Preti ma la giovane punta gialloblu non trova il pallonetto vincente a scavalcare il portiere in uscita.

Inizio ripresa che vede subito il Modena in avanti a creare pericoli alla porta romagnola dapprima con Pellegrino dal limite con il pallone che termina sulla parte alta della traversa e poi con Bergamini che prova, senza fortuna, il tocco sotto sull'uscita del portiere. All'53' conclusione delle locali con Zani che calcia dal limite ed il pallone termina sopra la traversa. Al 57' torna in vantaggio il Modena, azione di Monzani sulla destra, centro per Bergamini che difende il pallone e riapre per La Torre, nuovo cross e Balestri, ppena entrata in campo, trova la deviazione vincente nell'area piccola.

Al 62' arriva la terza rete del Modena, punizione sulla tre quarti calciata da Biagioni e Bergamini tocca quanto basta a mettere fuori gioco il portiere romagnolo. Al 72' palla inattiva calciata da Gandolfi che cerca Bergamini al centro dell'area, sulla respinta del centrale romagnolo Biagioni prova ad incunearsi centralmente ma viene fermata al limite, il pallone giunge a Ferraro cha prova la battuta a rete ma il pallone lambisce la traversa. Il goal è nell'aria ed arriva tre minuti più tardi con una punizione dai 25 metri che si spegne all'incrocio dei pali alla sinistra di un'immobile Pacifico. Prima della fine del match c'è gloria anche per Ferlicca che appoggi in rete da pochi passi un preciso centro di Balestri.

La stagione termina qui, peccato che dopo 21 partite di cui 19 vinte, 1 pareggiata ed 1 persa non sia giunta la promozione in Serie C che sarebbe stato il giusto premio per le ragazze.

SALINE DI ROMAGNA W. - MODENA C.F. 1-5

Saline di Romagna Woman: Pacifico, Severi (46' Teodorani), Preti, Fiorani(60' Sproccati), Milella, Rondinini (46' Pistocchi), Muratori (78' Rossi), Soglia, Emiliani (78' Domeniconi), Zani, Ercolani. A disp.:Valgimigli, Mazzi, Benvenuti, Crociani. Allenatore Sig.ra Marinella Piolanti

Modena CF: Montorsi, La Torre, Gandolfi, Biagioni, Baiano (50' Bobirneaga), Gabrielli, Ferraro, Monzani Vecchi (71' Dotto), Preti (55' Balestri), Pellegrino (80' Ferlicca), Bergamini (80' Coppelli). A disp.: Ierardi, Allenatore Sig. Massimo Montanini

Reti: 8' - 62' Bergamini, 31' Soglia, 57' Balestri, 75' Pellegrino, 85' Ferlicca

Arbitro Sig, Ballardini sez. di Ravenna