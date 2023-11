Calcio Femminile, Modena centra con la Sammartinese il quarto successo consecutivo

Decima giornata e quarta vittoria consecutiva per le Canarine! Il Modena si impone infatti per due reti a zero sul campo della Sammartinese. Al 4' la prima conclusione a rete da parte di Sarego su appoggio di La Torre, il portiere blocca con sicurezza. Il Modena controlla il gioco, al 17' verticalizzazione di Chierici per Manfredi che si inserisce alle spalle del difensore e riceve in area, prova ad anticipare la conclusione calciando al volo ma il portiere riesce a deviare. Si affaccia in avanti l'Union Sammartinese, punizione dai venti metri di Magnani che conclude alto.

Al 20' azione da manuale che parte dai piedi di Chierici, Pelle riceve sulla trequarti e trova l'inserimento di Bellamico che conclude a rete ma troppo centralmente per impensierire il portiere. Al 27' ancora pericoloso il Modena, Bellamico corre sulla fascia e centra, sul secondo palo arriva puntuale Sarego che conclude di forza in area piccola senza trovare lo specchio. Al 28' azione ben condotta dalla catena di sinistra, La Torre e Bellamico scambiano poi arriva l'appoggio per Dotto che arriva a rimorchio ma il suo destro esce lambendo il montante. Il finale del tempo vede le padrone di casa con due palle inattive ma sia Rotondo che Vimercati non trovano lo specchio.

Secondo tempo tutto di marca geminiana, al 56' il primo pericolo per la porta di Tomasi, punizione dai 25 metri Dotto appoggia per il sinistro di Sarego che sfila a fil di traversa. Al 62' la rete che sblocca la partita, Pellegrino si avventa su un pallone che l'Union non gestisce al meglio in fase di ripartenza e con un destro dal limite insacca sul secondo palo. Spinge il Modena. al 66' Manfredi ruba palla e si presenta in area, la posizione è defilata ed il tiro si spegne sull'esterno della rete.

Al 74' arriva il raddoppio, Bergamini conquista una punizione sulla bandierina del corner, Dotto mette al centro una palla tagliata che la difesa respinge corto, Pellegrino appostata al limite controlla e di prima intenzione scarica il destro alle spalle del portiere romagnolo.

All'82 Bellamico trova Bergamini al limite, il centravanti salta di forza il centrale entra in area e conclude sul secondo palo, Tomasi si esalta e con una spettacolare parata devia in angolo. All'86 ultima azione pericolosa della partita, Gabrielli sulla tre quarti trova l'inserimento di Pascarella, dal fondo centro che attraversa tutto lo specchio con Bellamico che arriva con una frazione di ritardo per la deviazione sottoporta.

UN.SAMMARTINESE - MODENA 0-2

Union Sammartinese: Tomasi, Paganelli (61' Agostini), Gurioli, Balladelli, Vimercati, Magnani, Rotondo (87' Mazzi) , Cerone, Balbo (85' Centrella), Simei, Emiliani (85' Maltoni).

A disp. Gharbi, Cerioni, Cappelli

Allenatore Sig.ra Patrizia Pascucci

Modena: Ierardi, Sola, Gandolfi, Biagioni, La Torre (83' Preti), Chierici, Sarego (61' Bergamini), Dotto, Bellamico (89' Ferlicca), Pellegrino (85' Pascarella), Manfredi (76' Gabrielli).

A disp. Montorsi, Morè, Incerti, El Boukh,

Allenatore Sig. Cesare Maestroni

Reti: 62' - 74' Pellegrino

Arbitro Sig. Gherardelli della Sez. di Faenza.