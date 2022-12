Calcio Femminile, Modena strappa i tre punti in casa della Sammartinese

Partita molto combattuta fra le reggiane della Sammartinese e le Canarine con supremazia territoriale delle gialle e le padrone di casa sempre pronte a giocare di rimessa. Prima occasione da rete all'11' per le padrone di casa con Jalleli che costringe Montorsi alla grande parata anche se l'azione era chiaramente viziata da un fallo di mano non ravvisato dall'arbitro.

Al 16' il Modena sblocca il risultato, Boni controlla un pallone sulla trequarti e serve Chierici in area, pallone sul palo lungo dove Chiessi non può farci nulla. Al 23' altra chiara occasione da rete per le gialle, Dotto si presenta a tu per tu con il portiere reggiano su bel lancio di Chierici ma non riesce il suo tentativo di superarla con un pallonetto.

Alla mezz'ora punizione di Boni dai 30 metri, troppo centrale per impensierire Chiessi. Al 43' occasione per la Sammartinese su palla inattiva, Berselli centra e Corbelli prova la deviazione di prima intenzione che sfila di un metro controllata dall'estremo canarino Montorsi.

Secondo tempo che vede la squadra di casa spingere alla ricerca del pareggio ma la formazione geminiana non soffre mai e prova a mettere a segno il secondo goal creando un paio di chiare occasioni da rete con Bellamico e Paini.

Unica occasione per le padrone di casa all'85' su angolo respinto corto dalla difesa del Modena e conclusione da fuori di Bertacchi che esce di un metro alla destra di Montorsi. In pieno recupero bel filtrante di Bergamini che libera alla conclusione Monzani Vecchi che con un preciso rasoterra insacca il gol che chiude la partita.

Ora sosta poi le Canarine saranno di nuovo in campo l'8 gennaio per la semifinale di Coppa Emilia.

SAMMARTINESE - MODENA C.F. 0-2

Sammartinese:Chiessi, Casarini (56' Orboni), Ferrari, Vecchi, Bertacchi, Galantini, Chiessi E. (56' Acerbi), Bellei, Jalleli, Corbelli, Berselli.

A disp.Iotti, Zinni, Orlandini, Carretti

Allenatore Sig. Carmine Caracciolo

Modena: Montorsi, Preti (80' Monzani Vecchi), Sola, Biagioni, La Torre, Gabrielli, Dotto(60' Sarego) , Chierici, Boni (80' Ferlicca), Bellamico, Paini (65' Bergamini)

A Disp. Ierardi, Pascarella, Gandolfi, Balestri, Coppelli.

Allenatore Sig. Massimo Montanini

Reti: 16' Chierici, 93' Monzani Vecchi

Arbitro Sig. Chiarelli Sez. Reggio Emilia